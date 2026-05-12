Orașul capitală de județ care cumpără lasere pentru a alunga porumbeii. Anterior, edilii au pus un dispozitiv anti-ciori pe o biserică

1 minut de citit Publicat la 16:03 12 Mai 2026 Modificat la 16:09 12 Mai 2026

Locuitorii din Bistriţa-Năsăud sunt amendaţi cu până la 1.000 de lei dacă hrănesc porumbeii pe domeniul public. Sursa foto: Getty Images

Poliția Locală din Bistrița-Năsăud a transmis, marți, un avertisment către cetățenii care hrănesc porumbei pe domeniul public, aceștia riscând să fie amendați cu până la 1.000 de lei pentru murdărirea trotuarelor sau a băncilor, notează Agerpres.

În mesajul instituției se menționează că există numeroase sesizări din partea celor deranjați de prezența porumbeilor în spațiile publice.

"Am primit în ultima perioadă numeroase sesizări din partea bistrițenilor, în special de pe Bulevardul Independenței, legate de prezența tot mai vizibilă a porumbeilor în spațiile publice. Înțelegem că hrănirea păsărilor pornește dintr-un gest de bunătate. Totuși, resturile alimentare lăsate pe domeniul public atrag rozătoare, murdăresc trotuarele și clădirile și creează disconfort pentru toți cei care folosesc aceste spații.

Conform HCL nr. 153/2009, murdărirea spațiilor publice cu resturi alimentare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 1.000 lei", a informat Poliția Locală Bistrița, pe Facebook.

Sisteme laser pentru alungarea porumbeilor

Poliția Locală a mai precizat că Primăria municipiului Bistrița va achiziționa în acest an două sisteme laser profesionale, destinate descurajării prezenței păsărilor în zonele afectate, 'pentru o soluție pe termen lung'.

Bistrițenii s-au plâns, de-a lungul timpului, și de prezența numeroasă a ciorilor în anumite zone din oraș, inclusiv în centrul municipiului, în copacii din jurul Bisericii Evanghelice, motiv pentru care autoritățile au montat la un moment dat, pe acest lăcaș de cult, un aparat care emitea sunete deranjante pentru păsări.