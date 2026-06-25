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Parcarea stradală publică din Sectorul 4 va costa 593 de lei pe an

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 11:28 25 Iun 2026 Modificat la 11:28 25 Iun 2026
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parcare stradala
Parcarea stradală publică din Sectorul 4 va costa 593 de lei pe an. FOTO: Facebook Primăria sector 4

Primăria Sectorului 4 anunță că a fost introdus tariful anual pentru parcarea publică stradală, în cuantum de 593 de lei, prin care cei interesați pot beneficia de acces la toate parcările publice aflate în zona verde, cu excepția celor dotate cu bariere sau alte sisteme de restricționare a accesului.

De asemenea, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au precizat, miercuri, pe Facebook, că parcările din zona roșie pot fi utilizate în intervalul orar 20:00 - 08:00.

Pentru aceasta, cetățenii trebuie să acceseze site-ul oficial al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, www.mobilitateurbana4.ro, la secțiunea 'Solicitare - Tarif anual parcare publică stradală'. Orice persoană poate achita acest tarif anual, indiferent de domiciliu și dacă beneficiază sau nu de un loc de parcare de reședință.

Conform reprezentanților Primăriei Sectorului 4, tariful reprezintă 'o alternativă practică' la abonamentele lunare, plata zilnică sau tarifele orare. 

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Etichete: parcare tarif parcare primarie

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