Parcul Liniei 3 se deschide vara aceasta. „Va fi cel mai mare, cât 1 și 2 la un loc”. Cum va arăta

1 minut de citit Publicat la 12:59 20 Apr 2026 Modificat la 12:59 20 Apr 2026

Foto: Facebook/PS6

O nouă bucată din Parcul Liniei, a treia, va fi gata în această vară, a anunțat Primăria Sectorului 6, pe Facebook.

Este vorba despre Parcul Liniei 3. Două din patru tronsoane vor fi gata în perioada următoare, iar restul vor fi finalizate până la finalul anului.

Potrivit Primăriei, lucrările sunt în grafic și avansează, astfel că „în vară ne vom relaxa” în noul parc.

„Cele 8 hectare, pe cât se întinde parcul, au fost pline de gunoi, vegetație spontană și depozite de mașini, multe abandonate. Am curățat, eliberat terenul și se muncește”, anunță instituția condusă de Paul Moldovan.

Și noua bucată de parc va avea, la fel ca cele deschise anii trecuți, alei pietonale, locuri de joacă pentru copii, piste de biciclete, terenuri de sport și spații de relaxare.

„Plantăm copaci, arbuști, flori perene. Locul va fi de nerecunoscut”, se mai arată în postarea de pe Facebook a PS6.

Parcul Liniei 3 va fi cel mai mare: cât 1 și 2 la un loc. Va avea 8 hectare și 3 km lungime.