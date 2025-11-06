Fostul patron de la Sandalandala din Vama Veche a fost găsit mort chiar în camping: Afaceristul de 44 de ani s-ar fi sinucis

1 minut de citit Publicat la 17:59 06 Noi 2025 Modificat la 18:07 06 Noi 2025

Autospecială de Poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Tragedie în stațiunea Vama Veche. Administratorul camping-ului Sandalandala, unul dintre cele mai cunoscute locuri de cazare din zonă, a fost găsit mort în cursul acestei dimineți.

Descoperirea a fost făcută în jurul orei 11:00 de către apropiații săi, care nu mai reușeau să ia legătura cu el și au mers să vadă ce s-a întâmplat. Din primele cercetări, se pare că bărbatul ar fi decis să își pună capăt zilelor.

Polițiștii din Mangalia au fost sesizați în jurul orei 11:30 cu privire la faptul că o persoană a fost găsită spânzurată în incinta unui camping din stațiune.

„La data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vamă Veche. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani. În cauză se efectuează cercetări cu privire la cauzele și împrejurările producerii decesului”, se arată în comunicatul IPJ.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, bărbatul s-ar fi confruntat în ultima perioadă cu probleme financiare, dar și cu o stare de depresie, ca urmare a separării de soție. Deși cei doi nu erau divorțați, trăiau de ceva vreme separat.

Până anul trecut, complexul Sandalandala i-a aparținut chiar lui Dinu, însă acesta l-ar fi vândut recent, continuând să se ocupe de administrarea locației. Acesta nu a lăsat în urmă niciun bilet de adio.

Florian Dinu, în vârstă de 44 de ani, era cunoscut în Vama Veche pentru implicarea sa în dezvoltarea complexului Sandalandala, una dintre cele mai populare locații din stațiune.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Poliția continuă cercetările în acest caz.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]