Patru oameni au rămas încarcerați în Neamț, după un accident în care o mașină a luat foc. A fost activat Planul roșu

Publicat la 20:08 25 Mar 2026

Patru oameni au rămas încarcerați în urma unui accident rutier petrecut în județul Neamț. O mașină a luat foc în urma impactuluii. Foto: ISU

Autorităţile din judeţul Neamţ au activat Planul Roşu de Intervenţie, în urma accidentului rutier produs, miercuri seara, pe drumul naţional DN 15D, în localitatea Dulceşti, scrie Agerpres.

"La ora 19:30, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Neamţ", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, căpitanul Irina Popa.

Potrivit oficialului citat, în accident au fost implicate două autoturisme, din care unul a luat foc, în urma impactului.

"Sunt două autoturisme în care se aflau şase persoane, din care un copil sugar. Patru victime sunt încarcerate, din care trei sunt inconştiente", a precizat căpitanul Popa.

La faţa locului sunt mai multe echipaje de pompieri care acţionează pentru descarcerarea victimelor, precum şi echipaje medicale de la ambulanţă.

Traficul rutier la faţa locului este blocat.

Misiunea forţelor de intervenţie este în dinamică.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.