Patru persoane dintr-o familie din Galaţi, între care doi copii, au ajuns la spital intoxicate cu monoxid de carbon

O familie care trăieşte într-o casă aflată la periferia oraşului Galaţi a fost aproape de o tragedie, după ce 4 persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Mama, bunica şi copiii de 2 şi 4 ani au ajuns la spital, după ce, miercuri dimineaţă, s-au trezit cu dureri puternice de cap şi stări de ameţeală. Trei echipaje ale Ambulanţei au intervenit şi au evacuat casa. Tatăl e singurul care a scăpat fără simptome, pentru că dormea la etaj.

Într-un cartier cu multe case aflate încă în construcție, un bărbat a apelat, miercuri dimineață, serviciul 112 deoarece sotia leșinase când ajuta unul dintre cei doi copii mici. Ca primă masură, echipajele de pe Salvare au decis evacuarea casei, evaluarea şi primele tratamente fiind făcute în ambulanţe.

"Au identificat două femei care prezentau cefalee şi ameteli, şi doi minori care erau stabili, constienţi. Întrucât în interiorul locuinţei au sesizat un miros înțepător, echipajele au procedat la evacuarea totală a familiei şi la efectuarea evaluării primare şi secundare în zone sigure, respective în Ambulanţe.

Simptomatologia ne-a ridicat suspiciuni privind intoxicația cu monoxid de carbon, motiv pentru care s-a impus transportul rapid către unitățile medicale", a afirmat dr. Liliana Dragomir, medic şef UPU SMURD Spitalul de Urgenţă Galaţi, conform Antena 3 CNN.

Şi cei doi copii, ca şi cele două femei, sunt internați la cele două spitale pentru tratament de specialitate. O anchetă este în curs pentru stabilirea cu certitudine a cauzei acestui grav incident.