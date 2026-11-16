Patrule care seamănă cu Poliția au apărut în Sectorul 4 din București. Cine sunt oamenii trimiși în stradă și ce au voie să facă

4 minute de citit Publicat la 12:14 16 Noi 2026 Modificat la 12:50 16 Noi 2026

Angajații patrulează în uniforme negre și folosesc mașini asemănătoare celor ale Poliției, deși nu sunt polițiști și nu au dreptul să legitimeze sau să amendeze persoane. Foto: Facebook/Daniel Băluță

O nouă structură de monitorizare stradală a început să funcționeze în Sectorul 4 al Capitalei. Angajații patrulează în uniforme negre și folosesc mașini asemănătoare celor ale Poliției, deși nu sunt polițiști și nu au dreptul să legitimeze sau să amendeze persoane. Primarul Daniel Băluță susține că „Patrula Stradală” a fost creată după ce mai mulți locuitori din cartierul Tineretului i-au reclamat că se tem să circule seara prin anumite zone. Noua structură a stârnit însă și controverse legate de atribuțiile angajaților și de asemănarea echipamentelor cu cele ale forțelor de ordine.

Daniel Băluță a anunțat pe Facebook că „Patrula Stradală” funcționează deja de câteva zile și că echipele au început să supravegheze zonele în care locuitorii au semnalat probleme legate de siguranță.

„Mulți dintre dumneavoastră, care locuiți în cartierul Tineretului, mi-ați povestit, fie personal, fie prin mesaje online, despre teama de a circula seara pe anumite străzi și alei din cartier. V-am ascultat, am discutat despre ce putem face și v-am promis că vom lua măsuri”, a scris primarul.

Potrivit acestuia, noua structură a fost creată tocmai pentru a răspunde acestor reclamații. Băluță susține că patrulele au început să meargă pe străzi și să descurajeze prezența persoanelor sau comportamentelor care le provoacă teamă locuitorilor.

Edilul a explicat, într-un videoclip publicat odată cu mesajul, că scopul este inclusiv descurajarea consumului de droguri.

„Este o creație nouă. Nu mai avem nicăieri așa ceva. Vom introduce această monitorizare stradală vizavi de vânzări, ca să descurajăm consumul”, a declarat Daniel Băluță.

Cine sunt oamenii din „Patrula Stradală” și ce au voie să facă

Deși poartă uniforme și folosesc mașini care seamănă cu cele ale Poliției, membrii patrulelor nu au statut de polițiști.

Aceștia sunt angajați ai companiei Totul Verde, aflată în subordinea Primăriei Sectorului 4 și cunoscută în special pentru activitățile de întreținere a spațiilor verzi.

În prezent, peste 20 de persoane au fost recrutate pentru acest proiect, iar administrația locală intenționează să ajungă la aproximativ 40 de angajați, astfel încât patrulele să poată fi extinse și în alte cartiere.

Echipele lucrează în principal noaptea, între orele 18:00 și 06:00. Deocamdată, activitatea este concentrată în zona Unirii–Tineretului–Șincai, unde au fost primite cele mai multe reclamații. Ulterior, patrulele ar urma să ajungă și în cartierele Berceni, Reșița și Giurgiului.

Angajații supraveghează străzile și aleile, discută cu locuitorii și semnalează eventualele probleme. De exemplu, pot anunța Poliția dacă observă o agresiune sau o posibilă infracțiune. Totodată, pot sesiza autoritățile în cazul unor probleme din spațiul public, precum iluminatul defect sau copacii căzuți.

Însă există limite clare în privința atribuțiilor lor: nu pot verifica actele de identitate, nu pot da amenzi și nu pot reține persoane în exercitarea atribuțiilor de patrulare. Dacă întâlnesc o situație periculoasă, rolul lor este să anunțe instituțiile competente, nu să se substituie polițiștilor.

Daniel Băluță a insistat că noua structură nu urmărește să înlocuiască forțele de ordine.

„Și, că tot am fost întrebat: nu, nu înlocuim Poliția Națională și nici Poliția Locală, ba, din contră”, a transmis primarul.

Acesta susține că angajații trebuie să fie pregătiți să solicite rapid intervenția Poliției atunci când situația o impune.

Mașini preluate de la Poliția Locală și camere video purtate pe uniformă

Unul dintre motivele pentru care noua structură a atras atenția este aspectul echipamentelor folosite de angajați.

Patrulele au uniforme negre, inscripționate cu denumirea noii structuri, și mașini albastre și galbene, pe care scrie „Patrula Stradală”. Autoturismele sunt prevăzute cu semnale luminoase galbene, iar angajații au la dispoziție telefoane și camere video corporale, care pot înregistra eventualele incidente.

Mașinile provin din parcul auto al Poliției Locale Sector 4. Un lot de 15 autoturisme a fost transferat către compania Totul Verde, printr-o hotărâre a Consiliului Local adoptată la sfârșitul lunii octombrie. Unele dintre vehicule au fost reparate și inscripționate pentru noua activitate.

Deși au la dispoziție autoturisme, angajații trebuie să patruleze în principal pe jos, mașinile fiind folosite pentru deplasarea între zonele supravegheate.

Membrii patrulelor nu sunt dotați cu arme sau alte echipamente de intervenție specifice Poliției.

Aspectul uniformelor și al mașinilor a provocat însă discuții despre cât de ușor pot fi confundați acești angajați cu polițiștii și despre atribuțiile pe care le au în mod legal.

De ce a decis Băluță să înființeze patrule de noapte

Proiectul a fost anunțat la sfârșitul lunii septembrie, după o întâlnire a primarului cu locuitori din cartierul Tineretului.

Oamenii au reclamat consumul și vânzarea de droguri în anumite zone, gălăgia din timpul nopții și prezența unor persoane cu comportament agresiv. Unii au spus că evită să mai circule seara pe anumite alei sau că se tem pentru siguranța copiilor.

La începutul lunii octombrie, Primăria Sectorului 4 a anunțat recrutarea a 40 de persoane pentru noua structură. Angajările au fost făcute prin compania Totul Verde, nu prin Poliția Locală.

Administrația locală a explicat că această soluție a fost aleasă și din cauza numărului redus de polițiști locali și a restricțiilor privind angajările.

Acum, după primele zile de activitate, Daniel Băluță susține că patrulele sunt răspunsul la solicitările locuitorilor și că vor continua să supravegheze zonele considerate problematice.