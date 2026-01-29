Paznicul unui spital a ridicat cu forța de pe scaun o mamă bolnavă ajunsă cu copiii la UPU și s-a așezat el să-și „butoneze” telefonul

Paznicul care i-a luat scaunul pacientei, la SJU Arad. Sursa foto: Ely Delia Giulia via Facebook

Un incident izbucnit la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Arad a stârnit indignare și critici în mediul online după ce o pacienta confirmată cu gripă a fost ridicată de pe un scaun de un agent de pază, pe motiv că acesta ar aparține personalului de securitate. Femeia era însoțită de cele trei fiice ale sale, toate cu simptome de gripă.

Pacienta a povestit că a ajuns la Urgenţe cu Salvarea, împreună cu cele trei fiice ale sale minore, pentru că s-au simţit rău, având febră, frisoane şi alte simptome, ulterior fiind confirmat că au gripă.

La Urgenţe, a povestit femeia pe reţele de socializare, a aşteptat două ore până a primit tratament (perfuzie), iar împreună cu cele trei fiice au primit un singur pat pe care să stea patru persoane. Ea spune că le-a culcat pe fete pe pat, în timp ce o asistentă i-a adus un scaun pe care să stea.

Arădeanca relatează că, deşi se simţea foarte rău, doi agenți de pază, un bărbat și o femeie, au venit şi i-au reproşat că stă pe un scaun care aparţine celor de la pază, iar apoi ar fi fost ridicată de umeri pentru pentru a i se lua scaunul.

„La un moment vin acești doi nesimțititi (altfel nu le pot spune ) și mă întreabă „domnul”: „De unde ai luat scaunul acesta?”. Eu îi răspund ca l-a adus o asistentă. El îmi spune: „Ridică-te acum”. Mă uit la el lung și încerc să nu-l bag în seamă. Atât mi-a trebuit, că în secunda doi m-au luat amândoi de umeri și m-au ridicat de pe scaun și au plecat cu tot cu scaun, pentru că era al lor și ei nu stau în picioare să stea bolnavii jos.”, a scris femeia, pe rețeaua socială.

După acest incident, pacienta l-a fotografiat pe agentul de pază care s-a aşezat pe scaunul respectiv în timp ce îşi butona telefonul, iar de aici a urmat un scandal între părţi, femeia fiind avertizată că nu are voie să fotografieze în spital. În urma scandalului, pacienta a ales să plece din spital împreună cu cele trei fiice.

Conducerea spitalului a cerut firmei de pază să îl schimbe pe agent

Referitor la această relatare din mediul online, conducerea SCJU a transmis, joi, că a cerut firmei care asigură paza să îl schimbe pe agentul respectiv. De asemenea, are loc o anchetă internă în spital, pentru a se stabili în ce măsură angajaţii UPU au fost implicaţi.

„Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad nu tolerează asemenea comportamente din partea personalului unităţii sau a societăţilor comerciale cu care unitatea are încheiate contracte de prestări servicii. Au fost convocaţi reprezentanţii societăţii, respectiv medicul-şef şi asistentul-şef al Unităţii de Primire Urgenţe, pentru a verifica şi analiza situaţia reclamată în mediul online şi pentru a dispune măsurile necesare, conform contractelor de muncă şi de prestări servicii, pentru ca astfel de comportamente să nu se mai repete.

Reprezentanţilor societăţii de pază li s-a pus în vedere înlocuirea agentului de pază din Unitatea de Primire Urgenţe şi reinstruirea tuturor agenţilor care lucrează în spital”, au precizat reprezentanţii SCJU Arad.

Președinte CJ Arad: „Este inacceptabil. Mă voi asigura că sunt luate măsurile necesare”

Și președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a reacționat joi pe contul său de Facebook, calificând incidentul drept inacceptabil și solicitând managerului spitalului investigarea situației.

„În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Arad, am solicitat managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad să investigheze de urgenţă situaţia apărută în spaţiul public privind comportamentul unui agent de pază de la UPU. Consider inacceptabil ca persoane care ajung la spital în situaţii de vulnerabilitate, mai ales părinţi cu copii, să fie tratate fără respect şi fără empatie.

Spitalul Judeţean trebuie să fie un spaţiu al siguranţei, al profesionalismului şi al umanităţii, nu doar al respectării formale a unor proceduri. Voi rămâne implicat în clarificarea acestui caz şi mă voi asigura că sunt luate măsurile necesare pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete", a transmis Iustin Cionca, pe contul său de Facebook.