Pericol pe calea ferată. Un tren a lovit o osie pusă pe șine și a întârziat două ore. Încă una a fost găsită apoi pe altă linie

1 minut de citit Publicat la 13:49 30 Noi 2025 Modificat la 14:00 30 Noi 2025

Un incident de siguranţă s-a produs, sâmbătă seară, pe calea ferată, în judeţul Caraş Severin, unde un tren de persoane a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată. O a doua osie a fost găsită în zona incidentului, pe o altă linie, după ce mecanicul trenului a reuşit să oprească garnitura feroviară. Nu se ştie cine a amplasat cele două osii pe şine.

„Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA informează că în seara zilei de 29 noiembrie 2025, în jurul orei 19:05, pe magistrala 100, în staţia CF Cruşovăţ, trenul IR 1691 a surprins şi a lovit pe linia II directă o osie aparţinând unui vagonet tehnologic. După oprirea trenului, personalul feroviar a identificat o a doua osie de vagonet amplasată pe linia III, de persoane necunoscute”, informează, duminică, oficialii companiei CFR.

Potrivit acestora, „analiza preliminară confirmă că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranţa circulaţiei şi integritatea pasagerilor şi a personalului feroviar”.

Reprezentanţii CFR SA subliniază că astfel de comportamente care pot genera incidente grave. Compania cooperează cu autorităţile pentru identificarea persoanelor care au amplasat osiile pe liniile de cale ferată.

După finalizarea investigaţiilor la faţa locului, trenul IR 1691 şi-a continuat deplasarea, înregistrând o întârziere de 138 de minute.