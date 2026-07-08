Peste 100 de copaci de pe malul lacului Herăstrău din București vor fi tăiați. PMB: „În zilele următoare demarăm lucrările”

Copac marcat și inventariat, pe malul Lacului Herăstrău din București. Sursa foto: PMB via Facebook

Primăria Capitalei anunță că 103 arbori de pe marginea lacului din Parcul Herăstrău urmează să fie defrişaţi, în cadrul lucrărilor de punere în siguranţă a malurilor.

„Specialiştii au finalizat inventarierea arborilor de pe malul Parcului Herăstrău. 1.600 sunt în zona lucrărilor de punere în siguranţă.

Dintre aceştia, 103 vor fi defrişaţi, fix cei care sunt aplecaţi pe marginea malului, şi 91 vor fi toaletaţi. Colegii de la Direcţia de Mediu a emis ieri avizele, astfel că în zilele următoare demarăm lucrările”, a transmis PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Pe data de 8 iunie, PMB anunţa că arborii din zona de protecţie a malului Lacului Herăstrău au fost marcaţi, deoarece urmează să fie evaluaţi.

„Au fost marcaţi cu 'X' doar pentru inventariere. Urmează să avem o colaborare strânsă cu constructorul şi cu beneficiarul, pentru a inventaria fiecare exemplar în parte şi pentru a evalua care arbori sunt sănătoşi, care nu prezintă niciun risc pentru populaţie şi care nu pun în pericol reabilitarea malului.

Pentru aceştia se vor lua toate măsurile de protecţie şi se vor conserva. Din nefericire, arborii care sunt deja uscaţi, prăbuşiţi sau care nu mai sunt viabili şi reprezintă un pericol cu siguranţă vor trebui eliminaţi înainte de începerea proiectului de mal, pentru că reprezintă un risc pentru cetăţeni”, a spus Andreea Răducu, preşedinta Asociaţiei Peisagiştilor Filiala Bucureşti-Ilfov.