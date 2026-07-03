Peste 250 de elevi implicaţi în protejarea mediului au fost premiaţi cu vouchere a câte 500 de lei de CJ Bihor

Peste 250 de elevi implicaţi în protejarea mediului, premiaţi cu vouchere a câte 500 de lei de CJ Bihor. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa colaj foto: Getty Images

Consiliul Judeţean a anunţat vineri lista celor 252 de elevi din judeţ care au câştigat, prin tragere la sorţi, vouchere în valoare de câte 500 de lei, pentru echipamente sportive, după ce au fost traşi la sorţi dintre cei 9.273 de participanţi care au parcurs toate etapele concursului "Bihor Curat", desfăşurat în cadrul ediţiei din 2026 a campaniei "Luna curăţeniei în Bihor", conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CJ Bihor, judeţul a fost împărţit în şapte zone, iar din fiecare au fost desemnaţi prin tragere la sorţi câte 36 de câştigători. Premiile pot fi ridicate de la sediul instituţiei din Oradea, de pe strada Parcul Traian nr. 5.

Concursul s-a desfăşurat între 4 şi 29 mai şi s-a adresat elevilor din clasele pregătitoare până la clasa a XII-a din şcolile bihorene. Participanţii s-au înscris în EcoCluburile organizate în unităţile de învăţământ şi au luat parte la activităţi de educaţie ecologică şi voluntariat.

Elevii au participat la o ştafetă a reciclării, au adoptat spaţii verzi, parcuri, zone împădurite sau cursuri de apă şi au organizat acţiuni de igienizare alături de profesori. După activităţile din teren, aceştia au discutat despre problemele identificate şi despre importanţa păstrării curăţeniei pe termen lung.

Campania "Luna curăţeniei în Bihor" este organizată de Consiliul Judeţean Bihor în parteneriat cu ADI Ecolect Group, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bihor şi urmăreşte implicarea copiilor şi tinerilor în protejarea mediului şi dezvoltarea unui comportament responsabil faţă de comunitate.

În acest an, campania a inclus şi "Cupa Curăţeniei Mihai Neşu", competiţie dedicată cluburilor de fotbal de juniori din judeţ. Evenimentul a reunit 42 de cluburi, 76 de echipe şi peste 1.100 de copii cu vârste între 8 şi 13 ani.

Pe lângă participarea la meciuri, fiecare echipă a avut obligaţia să organizeze cel puţin o acţiune de igienizare în localitatea de provenienţă. Toţi copiii înscrişi au primit medalii, iar fiecare echipă a fost recompensată cu un voucher Decathlon de 1.500 de lei pentru achiziţionarea de echipamente sportive.