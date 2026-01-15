Platforma online a Primăriei Oradea s-a blocat din prima zi în care s-au afişat noile impozite majorate. Oamenii s-au dus la ghişee

În Oradea, prima zi de afişare şi plată a noilor impozite majorate de Guvernul Bolojan a început cu sistemele blocate. După ce taxele pe locuințe s-au dublat sau chiar triplat, zeci de mii de oameni au vrut să afle cât au de plătit. Platforma online a cedat aproape imediat, iar mulți orădeni au ajuns direct la ghișee, unii pregătiți să plătească, alții doar ca să afle cât de mult li s-a majorat impozitul.

Orădenii au intrat pe platforma online a primăriei ca să-și verifice taxele, însă sistemul nu a rezistat valului de accesări. În primele ore, aplicația s-a blocat, iar mulți contribuabili au renunțat și au mers direct la ghișee.

Unii n-au avut suficienţi bani la ei

Potrivit reprezentanților primăriei, în doar două ore au fost înregistrate peste 33 de mii de interogări. La ghișee s-au făcut sute de plăți, în timp ce online au reușit să finalizeze doar puţin peste 130. Pentru mulți orădeni, singura soluție a fost deplasarea la primărie sau la stațiile de plată din instituții și magazine. Oamenii au mers încă de dimineață, mai ales pentru a prinde bonificația maximă de 10% acordată celor care plătesc anticipat.

Alți cetăţeni au fost nevoiți să facă două drumuri. Nu s-au așteptat la valori atât de ridicate și nu au avut suficienți bani la ei. Acest domn a avut de plată anulat trecut 550 de lei pe apartament. Acum, de mai bine de 3 ori.

Sunt și orădeni care s-au deplasat la primărie doar să întrebe. Vor plăti mai târziu, până la termenul limită din martie și se bazează pe ajutorul financiar al copiilor.