Ploieștenii au rămas fără apă caldă pentru o lună. Primarul Ploieștiului a anunțat acțiune penală

Aproximativ 130.000 de ploieşteni racordaţi la sistemul centralizat de termoficare nu beneficiază, de luni dimineaţă, de apă caldă ca urmare a unor lucrări care, conform operatorului de termoficare, vor dura circa 30 de zile.

Sunt afectate şi o parte dintre unităţile medicale care funcţionează în oraş, între care spitalul de Pediatrie şi Secţia de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU).



"Am denunţat penal contractul, aşa că nu pot să mă duc să reziliez ceva ce eu consider că e ilegal. (...) Am formulat plângere penală pe acest contract care nu are legătură cu documentaţia adoptată de Consiliul Local şi Consiliul Judeţean. (...)

Cer public ca autorităţile statului să îşi facă datoria", a afirmat edilul, potrivit Agerpres.

Ploieştenii au rămas de la 1 august fără apă caldă minimum 30 de zile

Operatorul precizează că nu sunt afectaţi de această măsură consumatorii care sunt racordaţi la centralele termice 23 August şi Bucov.

Directorul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti, Zoia Staicu, a precizat că măsura anunţată afectează aproximativ 55.000 de apartamente, la centralele 23 August şi Bucov fiind racordate doar câteva scări.