1 minut de citit Publicat la 18:29 03 Noi 2025 Modificat la 18:29 03 Noi 2025

Pompierii din Tulcea au salvat o căţeluşă dintr-o fântână dezafectată adâncă de 15 metri. Sura foto: ISU Delta Tulcea / Agerpres

Pompierii militari de la ISU Delta au salvat, luni, o cățelușă care a căzut într-o fântână dezafectată adâncă de 15 metri, din comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea, potrivit unui comunicat preluat de Agerpres.

Lătratul animalului a fost auzit de o femeie care locuiește în apropierea fântânii și care a sunat la numărul unic de urgență, pompierii militari intervenind cu un echipaj de salvatori și alpiniști, cu o autospecială de stingere și echipament specific pentru salvare.

"În mai puțin de 30 de minute de la ajungerea pompierilor, un alpinist a coborât în puțul adânc de aproximativ 15 metri și a recuperat o cățelușă care a avut nenorocul să cadă, din cauza faptului că gura de acces în fântâna secată nu era asigurată.

După recuperare, cățelușa a fost evaluată pentru a fi identificate posibile traume însă, din fericire, aceasta era perfect sănătoasă, iar în urma căzăturii nu a suferit leziuni, fiind apoi luată în grijă de către comunitatea din jurul proprietății abandonate", se arată în comunicatul ISU Delta.

Pompierii au tras un semnal de alarmă

Pompierii militari fac un apel la cetățeni să fie atenți la fântânile dezafectate și la gropile săpate pe proprietățile personale ori pe cele publice și să ia măsurile necesare pentru astuparea și asigurarea accesului în acestea cu capace ori cu elemente sigure și să anunțe autoritățile locale dacă identifică astfel de pericole pe domeniul public pentru a se evita tragediile.

"Copiii în principal sunt curioși, iar acest lucru subminează instinctul de pericol și pot ajunge în stituații în care viața și integritatea le poate fi pusă în pericol", subliniază sursa menționată.