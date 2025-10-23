Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Surse: Pilotul a murit

<1 minut de citit Publicat la 11:06 23 Oct 2025 Modificat la 11:17 23 Oct 2025

Un avion ultrauşor nu mai poate lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Kelly Barnes

Forţele de intervenţie din Vaslui au fost sesizate, joi, cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deţine un avion ultrauşor a transmis nu mai poate lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii.

UPDATE 11:10 Aeronava s-a prăbușit într-o zonă împădurită din zona localității Băcani. Potrivit primelor informații, pilotul și-ar fi pierdut viața.

Avionul de mici dimensiuni a plecat în aceasta dimineață de pe aeroportul din Suceava. Acesta aparținea unui afacerist local. La bord se afla doar pilotul.

Știrea inițială: Detaşamentul Bârlad intervine, joi, în zona Băcani, la un posibil accident aviatic.

„Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi apartine avionul de mici dimesiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Potrivit pompierilor, apelantul a precizat că, ulterior, a fost pierdut contactul cu pilotul.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie, salvare şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.