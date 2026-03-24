"Pregătim Clujul anilor 2030-2050". Emil Boc anunţă că trenul metropolitan e tot mai aproape de realitate. Ce localități va tranzita

Publicat la 15:53 24 Mar 2026

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță că proiectul trenului metropolitan a intrat în faza de implementare, notează Agerpres.

"Proiectul trenului metropolitan: pregătim Clujul anilor 2030-2050. Proiectul trenului metropolitan din Cluj a intrat într-o etapă decisivă, trecând la faza de implementare. Astăzi a fost lansată licitația pentru achiziția materialului rulant, mai exact trenurile care vor deservi acest proiect.

După finalizarea procedurii, proiectul va intra în etapa concretă de operare, transformând infrastructura construită într-un serviciu public modern, la standarde europene", a transmis Emil Boc.

Va avea un traseu de 49 km

Potrivit sursei citate, trenul metropolitan va deservi un traseu de aproximativ 49 de kilometri și va conecta municipiul Cluj-Napoca cu localitățile din zona metropolitană: Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău.

Scopul este integrarea acestor zone într-un sistem de transport rapid, eficient și sustenabil. Investiția prevede achiziția a minimum cinci trenuri electrice moderne, cu posibilitatea extinderii la șapte unități, precum și servicii de mentenanță pe termen lung, de până la 30 de ani.

Fiecare tren va avea o capacitate de minimum 420 de pasageri și va oferi condiții moderne: accesibilitate completă pentru persoanele cu mobilitate redusă, spații dedicate bicicletelor și standarde ridicate de siguranță și confort.

În paralel, proiectul avansează și pe celelalte componente: licitația pentru execuția infrastructurii este în evaluare, iar serviciile de supervizare au fost deja atribuite. În ceea ce privește stațiile intermediare, acestea se află în etapa finală, urmând ca în maximum două săptămâni să fie desemnat câștigătorul.

De unde vin banii

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, de bugetul de stat și din contribuții locale, într-un parteneriat extins la nivel metropolitan.

"Impactul proiectului este unul major și pe termen lung. Trenul metropolitan va oferi o alternativă reală la transportul cu mașina, reducând traficul și presiunea asupra infrastructurii rutiere din jurul Clujului. În același timp, va susține dezvoltarea economică a localităților din jur și va crește calitatea locuirii în afara orașului. Prin acest proiect schimbăm fundamental modul de mobilitate. Practic, trenul metropolitan devine coloana vertebrală a dezvoltării zonei metropolitane și un element esențial în construirea Clujului anilor 2030-2050", a mai transmis Emil Boc.