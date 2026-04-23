Premieră în Ilfov: Polițiștii bat la uși pentru a verifica adresele elevilor. Mulți au vize de flotant

Părinții au început goana după vize de flotant pentru a-și înscrie copiii la școli mai bune. În premieră însă, polițiștii merg din ușă în ușă pentru a verifica dacă aceștia chiar locuiesc la adresele respective. În județul Ilfov, aproape un sfert dintre copiii înscriși până în acest moment în clasa pregătitoare au vize de flotant.

Polițiștii locali au început verificările după ce li s-ar fi comunicat că, deși în localitatea Chiajna există trei școli, la două dintre ele s-ar fi depus foarte puține dosare, în timp ce la cea de-a treia unitate de învățământ erau foarte multe dosare și deja era supraaglomerată.

Astfel că polițiștii locali din Chiajna au început să bată din ușă în ușă și au descoperit mai multe cazuri în care elevii înscriși în clasa zero nu locuiau la adresa respectivă, la adresa declarată de părinți în cărțile de identitate.

Viza de flotant este o practică de foarte mulți ani în multe unități de învățământ. Părinții apelează la astfel de documente pentru a reuși să își înscrie copiii la școli mai bine cotate.

Însă există și reversul medaliei. În multe situații, aceste unități de învățământ renumite sau de top devin supraaglomerate, iar elevii învață în clase cu foarte mulți copii, studiază în două sau chiar trei schimburi, ori sunt mutați în containere amplasate în curtea unităților de învățământ pentru a face față numărului mare de copii.

Autoritățile avertizează că părinții riscă dosar penal pentru fals în declarații, însă sunt voci din rândul avocaților care susțin că părinții nu pot fi trași la răspundere doar pentru că își înscriu copiii în baza unei vize de flotant, deși nu locuiesc la adresa respectivă.