Premieră în România: Prima competiție oficială de schi pentru persoanele cu dizabilități locomotorii a avut loc la Păltiniș

Prima competiție oficială de schi adaptat persoanelor cu dizabilități locomotorii din România a avut loc pe 2 martie 2025. Sursa foto: David Mihăilescu

Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii, reprezentată de Câmpeanu Mircea, în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Caiac SMile a organizat duminică, 2 martie, la Păltiniș (jud. Sibiu), pentru prima dată în România, APDL Sit-ski Cup. Cele două asociații au demarat o premieră absolută în sporturile de iarnă adaptate din țara noastră, la Arena Platoș Păltiniș din jud. Sibiu.

Competiția APDL Sit-ski Cup a strâns la start un număr de 11 participanți cu dizabilități locomotorii care s-au întrecut pe un traseu de slalom uriaș la 3 categorii: monoski masculin, dual-ski masculin și dual-ski feminin.

Evenimentul a fost organizat de APDL – Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii, în colaborare cu Asociația Caiac SMile și s-a desfășurat cu sprijinul Asociației Arbitrilor de Schi din Sibiu și al Federației Române de Schi Biatlon.

Parcursul sportului de iarnă adaptat în România

În urmă cu 6 ani, Asociația Caiac SMile a adus pentru prima dată în România un dispozitiv de schi adaptat care să permită persoanelor cu dizabilități să se bucure de alunecarea pe zăpadă, asistate de către un monitor de schi. La nici un an mai târziu, primele persoane cu dizabilități învățau să schieze singure: Adrian Cherecheș, Vasile Bota, Bogdan Cioltea și Angela Kohan. Aceeași echipă de oameni speciali îndrăzneți ajung, în 2022, primii și singurii monitori de schi cu dizabilități acreditați în România.

Datorită parcursului și evoluției acestei echipe, membri ai asociației Caiac SMile din Satu Mare, proiectul „Și oamenii cu dizabilități își doresc să schieze” se transformă în „Tabere de schi adaptat.” prin care cei 4 fantastici instruiesc alte zeci de persoane cu dizabilități locomotorii să schieze independent.

„Mircea merge mai departe” a învățat schi independent

Printre persoanele care au învățat schi independent de la cei mai buni profesori se află și Mircea Câmpeanu, alias Mircea Merge Mai Departe, care a prins atât de mare drag de acest sport încât, prin asociația lui - APDL, și-a dorit să marcheze inedit cei 2 ani care au trecut de când s-a îndrăgostit de acest sport printr-o mișcare îndrăzneață, astfel a organizat prima competiție oficială de schi adaptat din România.

„Sunt atât de mândru de Mircea că a avut curajul și puterea să ne adune pe toți la competiția pe care și-o doreau și la care visau de atât de mult timp. E incredibil să vezi cum proiectul pe care l-am început acum câțiva ani a prins contur atât de frumos și cum evoluează oamenii aceștia minunați. Am trăit fiecare emoție a acestui concurs alături de ei, pentru că am fost acolo alături de ei când s-au urcat în sit-schi pentru prima dată. De la emoțiile pe care le aveau atunci să coboare și cea mai mică pantă, să învețe virajele, să urce singuri pe teleschi, să-i vezi cum se întrec la limită, fac slalom printre porți și își calculează timpii, îmi dau seama cât de mult a crescut proiectul nostru și ce progrese extraordinare au fiecare dintre ei. Sunt sigur că această competiție se va transforma într-o tradiție care an de an va aduna tot mai multe persoane cu dizabilități dornice să își depășească limitele." - Ionuț Stancovici, președinte Asociația Caiac SMile

„M-am îndrăgostit de sit-schi de prima dată când am luat contactul cu acest sport. Am participat la taberele de schi din Poiana Brașov pentru prima dată acum 2 ani, și datorită lui Ionuț și echipei lui mi-am mai împlinit încă un vis și am trecut de încă o barieră. Consider că sunt o persoană foarte activă, ceea ce mă ține sănătos din toate punctele de vedere, mai ales după accident, și știu că pot să ajut și mai multe persoane cu dizabilități locomotorii să vadă din perspectiva mea. M-am decis să înființez o asociație care să aibă ca scop integrarea persoanelor cu dizabilități locomotorii în societate și m-am gândit: cu ce proiect ar fi cel mai potrivit să încep? Îmi amintesc că îmi spunea Adi că de 6 ani așteaptă o competiție de schi adaptat și atunci mi-a picat fisa. Eu am să organizez prima competiție de schi adaptat din România!”, spune cu entuziasm Mircea, fondatorul APDL

De la emoțiile primelor alunecări, la bucuria performanței

Printre participanți s-au numărat atât sportivi aflați la primele experiențe de schi adaptat, cât și monitorii speciali ai echipei Caiac SMile, care practică sportul adaptat de mai mulți ani iar o parte dintre elevi și-au întrecut profesorii. Scorurile au fost strânse, iar diferențele dintre unele ture fiind de câteva milisecunde. Participanții au fost împărțiți în 3 categorii în funcție de gen și de tipul sit-schi-ului folosit.

Clasament categoria mono-schi masculin

Locul 1 Diaconu Alexandru

Locul 2 Cherecheș Adrian

Locul 3 Mihaiu Claudiu

Locul 4 Câmpeanu Mircea

Locul 5 Bota Vaile Ilie

Clasament categoria dual-schi masculin

Locul 1 Briceag Ștefan Dănuț

Locul 2 Săvulescu Ioan

Locul 3 Cioltea Bogdan Ioan

Locul 4 Nămoianu Ionuț Locul 5 Ifrosa Petru

Clasament categoria dual-schi feminin

Locul 1 Hrișcu Florentina

Despre Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii

APDL - Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii, sprijină integrarea în societate a persoanelor cu nevoi speciale, promovând egalitatea de șanse, accesibilitatea și participarea activă în societate. Asociația își propune să ofere soluții concrete pentru depășirea obstacolelor întâmpinate de persoanele cu dizabilități locomotorii în viața de zi cu zi.

APDL oferă acces la activități sportive și la educație menite să faciliteze o viață independentă. Asociația desfășoară campanii de conștientizare pentru combaterea prejudecăților, promovând o schimbare de mentalitate în rândul comunității și susținând accesibilizarea infrastructurii prin colaborări cu instituții publice, organizații non-guvernamentale și parteneri din sectorul privat.

APDL contribuie la construirea unei comunități incluzive, în care persoanele cu dizabilități locomotorii să fie recunoscute ca membri activi și valoroși ai societății. Fiecare inițiativă implementată are scopul de a încuraja autonomia, dezvoltarea personală și implicarea activă a beneficiarilor în viața comunității. Asociația crede cu tărie că integrarea socială a persoanelor cu dizabilități nu reprezintă doar o obligație socială, ci o oportunitate de îmbogățire a întregii comunități.

Despre Caiac SMile

Caiac SMile, în cei 7 ani de activitate, a evoluat dintr-o simplă organizație sportivă într-o adevărată comunitate construită pe nevoile sociale, educaționale, sportive și profesionale ale persoanelor marginalizate, din medii defavorizate, în special ale celor cu dizabilități.

Pornind din pasiunea pentru caiac de performanță, organizația a reușit să depășească bariere și să aducă oamenii împreună prin sport. Misiunea Caiac SMile s-a transformat într-una profundă și nobilă din momentul în care a redat libertatea de mișcare persoanelor dependente de scaunul rulant. Fiecare zâmbet readus pe chipul unei persoane cu dizabilități și fiecare limită depășită au reprezentat pași importanți către integrare și incluziune.

Sportul a devenit poarta către o lume în care fiecare persoană cu nevoi speciale are dreptul la o viață trăită cu demnitate, respect și oportunități egale. Dincolo de activitățile sportive, Caiac SMile și-a extins misiunea, sprijinind accesibilizarea în domenii esențiale precum educația, integrarea socială și incluziunea. Fiecare proiect implementat a devenit o verigă într-un lanț care susține dezvoltarea holistică a beneficiarilor, ajutându-i să-și transforme dizabilitățile în abilități, fără a neglija rolul fundamental pe care sportul îl joacă în viețile acestora.