Premieră în România: Un summit cu experți internaționali pentru dezvoltarea orașelor viitorului este organizat la Iași

Este prima ediție a summitului TILIA, care aduce împreună specialiști din domeniul urbanistic și nu numai. Foto: Captură Antena 3 CNN

Eveniment în premieră la Iași, unde arhitecți și urbaniști de renume mondial se reunesc pentru a găsi soluții concrete pentru dezvoltarea orașelor din România. Summitul aduce experți internaționali, reprezentanți ai administrației și ai mediului academic. TILIA – Today's Ideas and Leadership In Action are loc la Palatul Culturii din Iași și reunește zeci de speakeri care propun direcții de dezvoltare pentru orașele viitorului.

Pe 23 și 24 aprilie, Palatul Culturii din Iași devine punctul central al discuțiilor despre viitorul orașelor. Este prima ediție a summitului TILIA, care aduce împreună specialiști din domeniul urbanistic și nu numai.

„Ne-am propus atunci când am imaginat TILIA să creem o platformă de dialog care să vorbească despre cum este să trăim în oraşe mai sănătoase, mai verzi, mai preocupate de o calitate a vieţii locuitorilor lor”, spune Raluca Munteanu, directorul de dezvoltare de la IULIUS.

Peste 50 de speakeri vor analiza problemele actuale ale orașelor, de la trafic și locuințe, până la infrastructură verde și dezvoltare sustenabilă. Scopul este găsirea unor soluții concrete, care să poată fi aplicate în marile orașe din România

„Speakerul principal care este Charles Montgomery, autorul cărţii Orașul Fericit, care pentru prima dată în România va susţine o prezentare”, a mai spus ea.

La eveniment participă și alte nume importante la nivel internațional, dar și reprezentanți ai unor instituții financiare globale și ai unor birouri de arhitectură de renume.

„Conferinţa va reuni peste 400 de participanţi din medii complet diferite cu toţii preocupaţi de viitorul oraşelor din România”, a mai spus Munteanu.

În paralel, la Palatul Culturii este organizată o expoziție care prezintă proiecte spectaculoase și oferă o imagine asupra modului în care ar putea arăta orașele viitorului.

„O premieră pentru România, o expoziţie arhitecturală a celor de la Foster and Partners, unul dintre cele mai mari birouri de arhitectură din lume. Expoziţia reuneşte peste 30 de machete arhitecturale a unor clădiri faimoase din întreaga lume”, a mai spus Raluca Munteanu.

Organizatorii spun că miza este conectarea orașelor din România la cele mai noi tendințe internaționale și transformarea ideilor în proiecte reale, care să îmbunătățească viața urbană. Participarea este pe bază de înregistrare, formularul fiind disponibil pe site-ul evenimentului.