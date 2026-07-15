Premieră medicală în România. O nouă tehnologie pentru tratarea unei afecțiuni cardiace a fost implementată la Cluj

1 minut de citit Publicat la 16:37 15 Iul 2026 Modificat la 16:37 15 Iul 2026

În cadrul sesiunii au fost efectuate cu succes trei proceduri de ablație a fibrilației atriale /Sursă foto: Getty Images

O echipă medicală de la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a realizat o premieră în România - ablație a fibrilației atriale utilizând cateterul Abbott Volt TM PFA, transmite Consiliul Județean (CJ) Cluj, citat de Agerpres.

„În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a avut loc o nouă premieră medicală. Echipa Laboratorului de Electrofiziologie din cadrul Secției de Cardiologie a instituției spitalicești a realizat, recent, în premieră națională, primele proceduri de ablație a fibrilației atriale utilizând cateterul Abbott Volta TM PFA, o tehnologie de ultimă generație bazată pe ablația prin câmp electric pulsat (Pulsed Field Ablation - PFA)”, se arată într-un comunicat trimis, miercuri, de CJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în cadrul sesiunii au fost efectuate cu succes trei proceduri de ablație a fibrilației atriale, marcând un moment important în evoluția tratamentului aritmiilor cardiace în România.

Reușita a fost posibilă cu sprijinul echipei de specialiști din Budapesta, Ungaria - Dr. Nandor Szegedi și al expertului Volt - Janos Szekely, care au oferit expertiză și îndrumare în cadrul primei sesiuni.

„Spitalul clujean de Recuperare demonstrează prin această premieră națională preocuparea constantă pentru inovație, performanță și grijă pentru pacient. Nu este deloc întâmplător faptul că unitatea medicală este unul dintre cele mai prestigioase și emblematice spitale clujene și o recunoscută bază de învățământ medical, care facilitează efectuarea procedurilor de examinare, diagnosticare și tratare a pacienților în cele mai bune condiții.

Felicit conducerea instituției spitalicești și întreaga echipă implicată pentru această reușită și le doresc tuturor multă putere de muncă în continuare!”, a declarat, conform sursei citate, președintele CJ Cluj, Alin Tișe.