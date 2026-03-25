Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale și oferă gratuit semnătură electronică pentru locuitori

Publicat la 20:28 25 Mar 2026 Modificat la 20:28 25 Mar 2026

Primăria Sectorului 3 anunță lansarea portalului online pentru taxe și impozite și spune că oferă gratuit semnătură electronică cetățenilor din sector.

Primăria Sectorului 3 anunță, miercuri, că pune la dispoziția contribuabililor un portal online dedicat procedurilor ce țin de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale din acest sector.

Platforma este accesibilă din cadrul site-ul oficial www.primarie3.ro și permite depunerea cererilor și obținerea documentelor fiscale fără deplasare la ghișeu.

Semnătura electronică necesară pentru operațiunile din portal este oferită gratuit tuturor cetățenilor care se înrolează, se spune în comunicat.

"Portalul DGITL Sector 3 oferă acces rapid și sigur la informațiile fiscale personale, la situația plăților și la documentele necesare, disponibil 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână.

Cetățenii pot consulta datele fiscale, pot depune cereri pentru obținerea de documente și pot semna electronic documentele necesare, fără a mai parcurge circuitul clasic.

Ce operațiuni permite semnătura electronică, pe care Primăria Sectorului 3 anunță că o oferă gratuit

Un element central al platformei este acordarea gratuită a semnăturii electronice pentru toți cetățenii care se înregistrează în portal.

Această facilitate elimină unul dintre obstacolele principale în calea digitalizării serviciilor publice: costul semnăturii electronice, care de obicei este suportat de utilizatori.

Semnătura electronică gratuită permite utilizatorilor să semneze documente în format electronic, să depună cereri și să interacționeze cu administrația locală într-un mod complet digital, fără deplasări și fără costuri suplimentare.

Acordarea semnăturii este gratuită de fiecare dată când este necesară, asigurând accesibilitate continuă la serviciile digitale.

Cum funcționează portalul pentru taxe și impozite al Primăriei Sectorului 3

Pentru a accesa noul portal, cetățenii parcurg următoarele etape:

Accesarea site-ului www.primarie3.ro și selectarea secțiunii Portal DITL S3.

Selectarea opțiunii "Conectare cu CertMe" pentru a intra în cont.

Descărcarea aplicației CertMe și crearea contului personal. Un tutorial video este disponibil la această adresa.

Înrolarea în portalul DITL Sector 3 prin aplicația CertMe. Pașii sunt explicați într-un alt tutorial video.

După finalizarea înrolării, conectarea în portalul DITL S3 se face exclusiv prin aplicația CertMe, disponibilă atât pe desktop, cât și pe mobil.

Odată autentificați, utilizatorii pot depune solicitări pentru obținerea de documente din partea DGITL S3.

Primăria Sectorului 3 anticipează reducerea timpului de așteptare la ghișee după lansarea portalului online

Potrivit comunicatului, primăria se așteaptă ca noul portal să reducă timpul de așteptare la ghișee, eliminând necesitatea deplasărilor pentru operațiuni administrative simple și oferind acces permanent la informațiile fiscale personale.

Cetățenii își pot consulta situația fiscală, pot solicita documente și pot interacționa cu administrația locală din orice locație, în orice moment al zilei.

Eliminarea costului semnăturii electronice face serviciul accesibil tuturor categoriilor de contribuabili, fără bariere financiare, iar procesul de înrolare, deși necesită pașii descriși mai sus, se realizează o singură dată, după care accesul la portal devine simplu și rapid, arată instituția citată.

Primăria Sectorului 3 mai precizează că va continua procesul de digitalizare, iar platforma va fi extinsă gradual cu noi funcționalități, în funcție de feedback-ul utilizatorilor și de nevoile identificate în procesul de utilizare.