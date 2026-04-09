Primarul din Piteşti a anunţat singurele locuri în care vor mai fi permise jocurile de noroc în oraş. "Vor plăti o taxă anuală mare"

Primarul din Piteşti a anunţat singurele locuri în care vor mai fi permise jocurile de noroc în oraş.Foto: Getty Images

Jocurile de noroc vor fi interzise în municipiul Piteşti, cu excepţia spaţiilor găzduite de hotelurile acreditate de Ministerul Turismului şi în marile centre comerciale, a anunţat, joi, primarul Cristian Gentea, notează Agerpres.

"Am discutat cu toţi actorii implicaţi, am analizat şi am ajuns la o concluzie: voi propune Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care vom interzice toate jocurile de noroc din municipiu. Nu vom mai avea asemenea locaţii la fiecare colţ de stradă, la fiecare parter de bloc, lângă unităţile de învăţământ! Însă, ţinând cont şi de situaţia angajaţilor acestor operatori, jocurile vor fi permise doar în hotelurile acreditate de Ministerul Turismului şi în centrele comerciale mari", a transmis edilul.

Cristian Gentea a precizat că aceste spaţii vor avea restricţii privind culoarea exteriorului, nu vor avea reclame luminoase şi "vor plăti o taxă anuală substanţială".

Primăria Piteşti a organizat, pe 2 aprilie, o consultare publică privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc la nivelul municipiului, în contextul adoptării OUG 7/2026. La consultare au fost invitaţi să participe cetăţeni, reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului educaţional, social şi de afaceri, precum şi reprezentanţi ai organismelor de profil din domeniul jocurilor de noroc.

Guvernul a modificat, în luna februarie, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligaţiei operatorilor licenţiaţi de a obţine, pe lângă licenţa naţională, şi o autorizaţie de funcţionare de la autoritatea administraţiei publice locale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea.