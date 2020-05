Povestea fascinantă a Reginei, o româncă adoptată și crescută de căldărari

Tânăra vorbește mai bine în limba țigănească decât în română și este foarte mândră de comunitatea care o crește încă de la vârsta de 3 luni.

”Când era mai mică, era blondă-blondă, şi avea ochii albaştri. Acum s-a vopsit… Da’ eu căldărăriţă am văzut-o de mică“, spune mama sa, Aurora.

Povestea părinților Reginei, cei care au crescut-o, este la fel de frumoasă ca a tinerei. Aurora e căsătorită, la rândul ei, cu un căldărar, dar unul înfiat în copilărie tot de la o familie de români.

Cu douăzeci de ani în urmă, Aurora, acum în vârstă de 53 de ani și Mihai, 50 de ani, se plimbau prin satele din judeţul Iaşi cu oale, cazane şi bălii, ca să câştige o pâine.

Într-una dintre zile au ajuns la Belceşti unde au dat peste o familie de români cu o situație foarte grea, în a cărei bătătură tocmai fusese adusă de la spital o mogâldeaţă blondă, cu ochi albaştri. Era al patrulea copil al familiei. Părinții erau despărțiți, trăiau în sate diferite.

„În timp ce noi umblam cu cazane, cu bălii, – cum era pe vremea aceea -, a venit femeia şi mi-a spus: «Văd că nu aveţi copii… Nu vrei să vă dau o fată?». Femeia aia nu avea unde să stea, şi nu ştia unde să dea fata. Eu am vorbit cu soţul, şi, fiindcă nu aveam copii, am zis «Hai să o înfiem!». După aia am mers la tribunal, la judecătorie… Am făcut toate actele“, povestește Aurora Stănescu.

Regulile țigănești nescrise sunt însă foarte stricte. Acestea interzic total accesul unui român în comunitate, ca membru. De data aceasta însă, a fost o excepție. Fiind bebeluș, care poate fi crescut ca unul de-al lor, Regina a fost primită bine de comunitate şi apoi crescută ca o căldărăriţă, în spiritul tradiţiilor şi obiceiurilor ţigăneşti.

„Eu am crescut-o frumos. Şi, când avea vreo 10 ani, i-am spus că e adoptată. Cei din comunitate mi-au zis de la început că mi-am făcut o pomană. Când era mai mică, era blondă-blondă, cu ochi albaştri… Acum şi-a făcut părul negru. Eu o văd ca pe o căldărăriţă. Căldărăriţă a fost de mică“, a mai spus Aurora Stănescu pentru newspascani.

Tânăra a renunțat la școală după clasa I și s-a căsătorit la 17 ani cu un ţigan, din marea familie a căldărarilor de la Hârlău. Acum locuiește în casa socrilor, având deja un copil de 1 an și jumătate, pe care spune că îl iubește ca pe ochii din cap. Soțul ei este plecat de câteva săptămâni în străinătate, ca muncitor sezonier.

„Am aflat la nouă – aproape zece ani – că am fost adoptată. (Părinţii, n.r.) mi-au spus că m-au luat, că m-au găsit undeva, însă nu mi-au spus exact de unde. Nu prea am mers la şcoală, am mers doar un an. Despre ei (n.r. – familia biologică), mama mi-a zis că nu mai sunt, că au murit cu toţii. Acum câteva săptămâni am vorbit de trei-patru ori cu o soră (n.r. – biologică). Nu ştiam că există“, a declarat Regina, scuzându-se ruşinată că nu vorbeşte foarte bine româneşte.

Citește mai mult aici.