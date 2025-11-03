Restricţii de trafic pe DN1, săptămâna aceasta, timp de mai multe zile: Se lucrează în cea mai aglomerată zonă de pe Valea Prahovei

03 Noi 2025

Publicat la 12:12 03 Noi 2025

03 Noi 2025

Traficul rutier va fi restricţionat pe DN1 în perioada 3 noiembrie - 6 noiembrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Traficul rutier va fi restricţionat pe DN1, săptămâna aceasta, timp de mai multe zile, pentru efectuarea de lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile şi acostamente, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, restricţiile vor fi impuse în perioada 3 noiembrie - 6 noiembrie, în zona km 113 şi km 118 pe raza localităţii Comarnic, cartier Posada.

Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulaţie a fiecărui sens.

Semnalizarea şi măsurile pentru desfăşurarea traficului rutier vor fi realizate de administratorul drumului public, iar activităţile de asigurare a fluenţei traficului rutier vor fi monitorizate de poliţiştii rutieri.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova recomandă şoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicaţiile poliţiştilor rutieri şi să manifeste răbdare şi prudenţă sporită în zonele aglomerate.