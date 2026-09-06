Roi de drone detectat lângă granița cu Ucraina. Locuitorii din Tulcea au fost avertizaţi printr-un mesaj RO-Alert să se adăpostească

Roi de drone detectate lângă granița cu Ucraina, azi-noapte. Sursa foto: Getty Images

Sistemul radar de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat în noaptea de sâmbătă spre duminică un grup de drone în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare, a precizat MApN într-un comunicat. În același timp, locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, țintele au fost reperate azi-noapte, la ora 23:40. Ca măsură de precauție, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă. În plus, oamenii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert pe telefon ca să stea la adăpost.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durată estimată: 90 min", s-a precizat în mesajul RO-Alert.

Reprezentanţii MApN au mai transmis în comunicat că nu au fost raportate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României.

"(...). două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregǎtite pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00:10.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național", a precizat Ministerul Apărării Naționale în comunicatul publicat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Potrivit MApN, alerta aeriană a încetat în jurul orei 00:42.