2 minute de citit Publicat la 11:20 29 Ian 2026 Modificat la 11:20 29 Ian 2026

Săli de sport și spații multifuncționale, parte a investițiilor Primăriei Sectorului 3 în modernizarea unităților de învățământ. Sursa foto: Primăria S3

Primăria Sectorului 3 continuă programul amplu de extindere și modernizare a infrastructurii educaționale, cu accent pe creșterea capacității de școlarizare și pe crearea unor condiții complete pentru desfășurarea activităților educaționale, sportive și extracurriculare.

În cadrul proiectelor aflate în execuție sau în pregătire, administrația locală construiește săli de sport moderne pentru școli și licee, precum și săli multifuncționale destinate atât unităților de învățământ preuniversitar, cât și grădinițelor.

› Vezi galeria foto ‹

În prezent, lucrările de extindere și modernizare sunt în desfășurare la următoarele unități de învățământ din Sectorul 3: Școala Gimnazială nr. 88, Școala Gimnazială nr. 149, Școala Gimnazială nr. 195, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Grădinița nr. 160, Grădinița nr. 187 și Grădinița nr. 211. În perioada următoare, vor începe lucrările și la Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, pentru care au fost deja semnate contractele de finanțare.

Noile investiții sunt gândite unitar, astfel încât extinderea spațiilor de învățământ să fie completată de infrastructura necesară desfășurării unei vieți școlare moderne și echilibrate.

Spații esențiale pentru sport, evenimente și activități educaționale

Sălile de sport construite în cadrul proiectelor de extindere și modernizare permit desfășurarea orelor de educație fizică în condiții adecvate, organizarea de activități sportive, competiții școlare și evenimente educaționale. Aceste investiții răspund unei nevoi reale, în condițiile în care multe unități de învățământ au funcționat ani la rând fără spații corespunzătoare pentru activitățile sportive.

În același timp, sălile multifuncționale realizate în școli, licee și grădinițe oferă spații flexibile pentru serbări, spectacole, activități educaționale, întâlniri cu părinții și alte evenimente din viața comunității școlare. Acestea contribuie la crearea unui cadru educațional complet, care susține nu doar procesul de predare, ci și dezvoltarea socială, culturală și creativă a copiilor.

Prin integrarea sălilor de sport și a spațiilor multifuncționale în toate proiectele de extindere și modernizare, Primăria Sectorului 3 urmărește transformarea unităților de învățământ în spații moderne, funcționale și adaptate cerințelor actuale, în beneficiul elevilor, cadrelor didactice și al întregii comunități.