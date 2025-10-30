Şase persoane au fost evacuate după un incendiu la o casă din Bucureşti, în Sectorul 2. Pompierii intervin cu 9 autospeciale

<1 minut de citit Publicat la 09:22 30 Oct 2025 Modificat la 09:31 30 Oct 2025

Şase persoane au fost evacuate după un incendiu la o casă din Bucureşti, în Sectorul 2. Pompierii intervin cu 9 autospeciale. Sursa foto: ISU

Pompierii au transmis, joi dimineaţă, că intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă, pe Intrarea Mieilor, Sectorul 2, în București. Au fost evacuate 6 persoane. Echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care prezintă arsuri la nivelul feței.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la o locuinţă regim P+Etaj+pod, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată.

Au fost alertate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare şi 2 echipaje SMURD.

Ştire în curs de actualizare