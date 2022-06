Satele României mor unul câte unul, odată cu ultimii lor vieţuitori: "Vor dispărea cu totul!"

Am descoperit un astfel de peisaj sumbru, ce ar putea oricând ilustra o poveste de groază, printre dealurile comunei buzoiene Cozieni.

Localnic: "Se duc satele rând pe rând. Vor dispărea cu totul!"

Virgil Bâgiu are 64 de ani şi a copilărit în fostul cătun Valea Roatei, în care abia mai rezistă vreo zece case, toate părăsite. Nu am fi aflat niciodată unde este ascunsă vechea așezare, dacă el nu ne-ar fi călăuzit printre vechile aşezări. Ne apar în cale primele gospodării schingiuite de trecerea timpului, care le-au aparţinut unor familii înrudite între ele, cu mulți copii.

"Aici se afla familia Stan, cu mulți copii. Era o oază de joacă a copilăriei noastre. Din atâţi copii şi aşa sat mare şi cum era atunci, putem spune şi înfloritor, mai sunt trei persoane", povesteşte bărbatul.

Oamenii au îmbătrânit, au murit, iar ultimii locuitori au fost izgoniţi de singurătate

Straniu este că unele case au încă intacte mobilierul, vesela, icoanele de pe pereţi, chiar şi medicamentele, aşa cum le-au lăsat cei care le-au locuit cândva.

"Au rămas bătrânii. Bătrânii au murit şi ceilalţi nu s-au mai putut întoarce", mai spune bărbatul.

Cătunul părăsit se află între Cozieni şi satul Punga, într-un cot al drumului greu accesibil care urcă la peste 700 de metri altitudine.

Pe ulițele își fac apariția urşii, dar şi alte animale sălbatice

Depopularea a afectat întreaga zonă, în primul rând din cauza stării proaste a drumului. Şi în localităţile vecine sunt case părăsite.

La Pietraru, de exemplu, școala este abandonată de o jumătate de secol, iar curtea a devenit pajiște pentru vitele sătenilor rămaşi.

De ceva vreme, în satul Pietraru se poate ajunge pe drum asfaltat. A devenit brusc foarte atractiv pentru urmașii unora dintre bătrânii locului, dar și pentru multe familii de orășeni care vor să trăiască mai aproape de natură.

Depopularea mediului rural din România înregistrează cel mai mare ritm din Uniunea Europeană.