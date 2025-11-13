Satul unde oamenii au primit facturi de 3.000 de euro la apă. "Am vărsat Marea Neagră? Să ne ia tot, să-și facă ei palate în Dubai"

Sătean din Boroșoaia, județul Iași, căruia compania de apă i-a calculat un consum de apă de mii de euro. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Aproape 100 de săteni dintr-o localitate a județului Iași au primit facturi la apă care ajung la echivalentul a 3.000 de euro.

Surse locale spun că în satul Boroșoaia, comuna Plugari, s-a tarifat inclusiv apa pe care oamenii au consumat-o din propriile fântâni și care, în cele din urmă, a ajuns în canalizare.

Cei mai mulți dintre cei care se confruntă cu această situație sunt pensionari cu venituri lunare de circa 1.200 de lei.

"135 de milioane mi-a venit (factura). Și mi-au zis că, dacă mai consum apă, să plătesc 12 metri cubi pe lună pentru două persoane", mărturisește, indignată, o localnică.

"N-am atâția bani nici dacă mă ia cu totul. Nici dacă ne oprește pe un an de zile toți banii", spune, la rândul său, un alt sătean.

Compania județeană Apavital Iași a desfășurat, între septembrie și octombrie 2025, o acțiune de control și spune că a găsit diferențe mari între apa livrată și cea deversată în canalizare.

Concret, fost identificate 72 de cazuri în care gospodăriile folosesc apa din surse proprii și care, în cele din urmă, ajunge în canal fără contract de canalizare.

Reprezentantul companiei de apă îi amenință pe săteni cu dosare penale

"Folosirea canalizării fără contract și fără a fi plătita proporțional cu cantitatea de apă uzată este, conform regulamentului elaborat de primăriile locale, considerată consum clandestin. Acesta se constituie în prejudiciu, se calculează în funcție de particularitățile gospodăriei și se facturează pe ultimii 3 ani cu un factor de multiplicare de 3.

Unele din aceste situații de consum clandestin pot îmbrăca și forme penale, precum infracțiunea de furt din bunuri publice", declară Răzvan Manolache purtător de cuvânt Apavital Iași.

Reprezentanții autorităților locale spun că cei de la compania de apă "au bătut un pic in retragere" și au explicat că fiecare caz trebuie tratat separat, iar până pe data de 18 trebuie sa ajungă la ApaVital fiecare dintre localnicii cu probleme, pentru un calcul personalizat.

Asta, după ce sătenii au primit facturi ce acoperă până la 3 ani și în condițiile în care ei plăteau deja pentru consumul de apa, fără a avea încheiate contracte de canalizare.

Localnică din Boroșoaia: Să ne ia și pensia, să-și facă palate prin Dubai, iar noi să murim

"Vecinul trăiește e singur. Și i-a venit 155 de milioane. Un om singur. Dar câtă apă, domnule? Am adus Marea Neagră și am vărsat-o aici?

Au zis că ne pun poprire pe pensie. Și eu am 1280 de lei. Hai, lasă, s-o ieie și pe aceea ca să se sature, să-și facă palate prin Dubai și noi să murim. N-am furat nimic.

Dacă ei cred că noi am furat, să ne jumulească, să ne ducă acolo unde trebuie", a răbufnit localnica intervievată la începutul reportajului.

În așteptarea unei decizii oficiale, comunitatea din Boroșoaia trăiește în incertitudine, cu temeri că pensiile mici nu vor acoperi facturile uriașe.