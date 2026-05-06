Scandal la Buzău, după ce primarul Toma vrea să cumpere un coteţ de 37.000 euro. Consilier PNL: Următorul pas, listarea oului la bursă

Scandal la Buzău, după ce primarul Toma vrea să cumpere un coteţ de 37.000 euro. Sursa foto: Getty Images

O investiţie cuprinsă în proiectul de buget pentru 2026, în oraşul Buzău, se referă la achiziţionarea unui coteţ de găini în valoare de 37.000 de euro. Coteţul mobil ar fi fost denumit, în acte, „Instalație mobilă de creștere bio a păsărilor și siloz”, iar consilierul local PNL Irinel Cârstea, a contestat investiţia: "Poate următorul pas este listarea oului bio la bursă. Buzău Stock Exchange: indicele OUĂ crește, investițiile clocesc". Primarul Constantin Toma se apără şi spune că "în cațiva ani de zile, din producția de ouă bio se va putea amortiza și investiția în cotețul mobil".

Ideea primarului din Buzău, Constantin Toma, de a cumpăra un coteţ în valoare de 37.000 de euro a fost aspru contestată de consilierul local PNL Irinel Cârstea.

"Economia bazată pe ouă

Se pare că, în sfârșit, domnul primar are o idee clară despre economia Buzăului: oul. Nu industria, nu cercetarea, nu infrastructura — oul salvator, bio și plin de surprize, ca cel kinder.

Avem coteț mobil de 37.000 euro, avem găini fericite plimbate în parcul dendrologic, avem viziune: plimbăm găinile, fertilizăm pământul și, hop!, crește PIB-ul local. Dacă mai adăugăm și câteva declarații pe Facebook despre permacultură, suntem deja la un pas de statutul de Silicon Valley... dar cu pene.

Spre deosebire de domnul primar, eu chiar sunt inginer horticultor și știu că agricultura nu se face cu declarații sterile, ci cu muncă și seriozitate.

Dar cine știe — poate următorul pas este listarea oului bio la bursă. Buzău Stock Exchange: indicele OUĂ crește, investițiile clocesc", a postat Irinel Cârstea.

Toma spune că îşi va "scoate" investiţia

Edilul din Buzău a reacţionat şi a explicat de ce face această cheltuială, adăugând că investiţia va fi amortizată.

"Domnul consilier local Irinel Cârstea nu știe sau nu vrea să știe, ce înseamnă permacultura și produse sănătoase obținute prin aceasta. Permacultura înseamnă și refertilizarea naturală a pământului și acest lucru nu se poate face decât crescând și animale, în cazul nostru, păsări pe lângă Casa Gradinarului, unde deja funcționează și o seră.

Acel echipament mobil (coteț mobil – dacă vreți), înseamnă creșterea pentru ouă a 250 de găini, care se hrănesc și cu iarbă si gâze.

Iar după un număr de zile, găinile vor fi mutate, iar pe locul în care au „pășunat” rămâne o mulțime de îngrășământ natural care încorporat în sol, face un teren agricol fertil care va putea „livra” produse bio.

În cațiva ani de zile, din producția de ouă bio se va putea amortiza și investiția „cotețul mobil” !

Ouăle vor putea fi livrate pentru hrana copiilor de la creșe și grădinițe și bătrânilor de la Centrul „Marghiloman”, odată și cu legumele și fructele obținute de la Casa Grădinarului.

Dar cel mai important este faptul că acest „Centru pentru educație permaculturală și hrană sănătoasă” inaugurat aici la Casa Grădinarului pe 25 martie 2026 chiar de Președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, asigură educația elevilor de azi pentru un mod de viată sănătos.

„Opt din zece boli ale corpului omenesc pot fi prevenite sau tratate prin medicina stilului de viață", a afirmat Constantin Toma pentru buzaucityreport.ro.