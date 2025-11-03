Scene şocante la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Doi îngrijitori au fost filmaţi în timp ce băteau un pacient

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Bratca se află în administrarea DGASPC Bihor. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Scene şocante au avut loc la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Doi îngrijitori au fost filmaţi în timp ce lovesc cu o nuia un pacient aflat întins pe iarbă, iar filmarea a stârnit multă revoltă pe reţelele sociale. Pe înregistrare, agresorii apar şi în timp ce îl dezbracă pe bolnav. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional.

Agresiunea înfiorătoare s-a întâmplat la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Bratca, o localitate din judeţul Bihor, şi a fost postată pe reţelele sociale. Pe imaginile filmate de la depărtare de un martor se pot observa cei doi îngrijitori ai centrului, un bărbat și o femeie, care lovesc de mai multe ori un pacient aflat pe iarbă.

Victima este trasă de picioare de agresori până când rămâne fără bluză. În timp ce îngrijitoarea o bate cu palmele peste faţă, colegul ei o loveşte cu picioarele în spate. La un moment dat, aceștia încep să caute prin iarbă anumite obiecte, iar persoana bolnavă reușește să o ia la fugă.

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Bratca se află în administrarea DGASPC Bihor, instituţia care gestionează toate centrele sociale de acest tip din judeţ.

La centru sunt internate 50 de persoane cu dizabilităţi grave, care au nevoie permanentă de îngrijire şi supraveghere.