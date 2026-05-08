Scurgeri de gaze în București. A fost oprit traficul pe un mare bulevard din Sectorul 4 și s-a sistat distribuția în Popești-Leordeni

O scurgere de gaze a fost confirmată în Sectorul 4 din București. Poliția a restricționat complet traficul pe un important bulevard.

Traficul a fost restricţionat total, vineri, pe Şoseaua Berceni din București, după ce a fost confirmată o scurgere de gaze.

Tronsonul restricționat se întinde între Bulevardul Metalurgiei şi strada Popeşti Vest.

Anunțul a fost făcut în cursul după-amiezii de Poliţia Rutieră.

"Având în vedere confirmarea unei scurgeri de gaze, au fost dispuse de urgenţă măsuri pentru protejarea populaţiei şi desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă.

În prezent, traficul rutier este restricţionat total pe Şos. Berceni, pe tronsonul cuprins între Bd. Metalurgiei şi str. Popeşti Vest, fiind instituit un perimetru de siguranţă pentru intervenţia echipajelor specializate.

Poliţiştii rutieri se află în teren pentru fluidizarea traficului şi devierea circulaţiei către rute ocolitoare", precizează Brigada Rutieră într-un comunicat de presă.

Conducătorilor auto li se recomandă să evite zona, să respecte indicaţiile poliţiştilor şi să manifeste prudenţă sporită în trafic.

Situaţia este monitorizată permanent, iar restricţiile vor fi menţinute până la înlăturarea oricărui pericol, mai spun autoritățile.

Distrigaz: Un branşament a fost avariat de lucrări la reţeaua electrică

Un branşament al reţelei de distribuţie a gazelor naturale a fost avariat, vineri, ca urmare a unor săpături mecanizate pentru reţeaua electrică de către firma Reţele Electrice România SA, pe Şoseaua Berceni din sectorul 4 al municipiului Bucureşti, a anunţat Distrigaz Sud Reţele.



"Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate pentru reţeaua electrică de către firma Reţele Electrice România SA, pe Şoseaua Berceni, din sectorul 4 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unui branşament al reţelei de distribuţie a gazelor naturale.

Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 8 mai 2026, începând cu ora 14:16.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 228 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe Şoseaua Berceni, din localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov", se precizează într-un comunicat al Distrigaz.



Conform sursei citate, echipele companiei se află la faţa locului pentru remedierea defectului iar reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi este estimată în cursul zilei de vineri, în jurul orei 20:00.



"După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale", se mai spune în comunicat.



