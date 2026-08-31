Se închide circulaţia pe Transfăgărăşan, marţi şi miercuri. Intervalul orar şi sectorul de drum afectate

Se închide circulaţia pe Transfăgărăşan, marţi şi miercuri. Sursa foto: DRDP Brașov

Autorităţile au anunţat că se închide circulaţia pe Transfăgărăşan, marţi şi miercuri, cu ocazia evenimentului “Bentley Transfăgărășan Experience”. Astfel, în intervalul orar 07:00 - 11:00, pe sectorul de drum km 104+400 - km 116+808b de pe Transfăgărăşan, circulaţia maşinilor va fi interzisă.

"În vederea desfășurării evenimentului “Bentley Transfăgărășan Experience”, circulația rutieră se va închide marți, 01.09.2026 și miercuri, 02.09.2026, în intervalul orar 07:00 - 11:00, pe DN7C – Transfăgărășan, sectorul de drum km 104+400 - km 116+808b.



Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, precum și indicațiile personalului de dirijare a traficului", au transmis autorităţile.

Transfăgărășan, locul 4 în topul celor mai bune rute pentru mașini electrice

Transfăgărășanul, drumul spectaculos care traversează axa nord-sud a munților Făgăraș, s-a clasat pe locul 4 într-un top al celor mai bune rute pentru vehiculele electrice.

"Bucurați-vă de priveliștile frumoase ale munților Făgăraș din România în cadrul itinerariului nostru pentru vehicule electrice, al patrulea cel mai bun itinerariu rutier. Există 90 de stații de încărcare disponibile pe acest segment de drum de 136,2 km, unde o reîncărcare costă doar 2,87 EUR.

Combinată cu un rating de 4,8 pe TripAdvisor, Autostrada Transfăgărășan obține un scor de 91,93 din 100 în indicele nostru pentru itinerarii rutiere cu vehicule electrice", este descrierea făcută în studiul iSelect.