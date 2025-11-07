Sechestru pe proprietățile lui Vasile Pușcaș, prietenul lui George Simion. Procurorii anchetează fraude de peste 22 de milioane lei

3 minute de citit Publicat la 12:35 07 Noi 2025 Modificat la 12:35 07 Noi 2025

Sechestrul a fost aplicat asupra a 111 imobile, inclusiv 105 apartamente, ale lui Vasile Pușcaș. Foto: Captură video/RadioVision24

Procurorii au pus sechestru pe proprietățile lui Vasile Pușcaș, patronul Platinia Cluj și un apropiat al lui George Simion, într-un dosar în care sunt cercetate mai multe infracțiuni, potrivit surselor citate de Clujenii.ro.

Sechestrul a fost aplicat asupra a 111 imobile, inclusiv 105 apartamente, o casă cu teren, trei terenuri și cote-părți dintr-un imobil de tip shopping center, valoarea totală a proprietăților fiind estimată la aproximativ 16.000.000 de lei.

În cadrul dosarului penal în care este vizat Vasile Pușcaș se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni, delapidare în formă continuată și tentativă la infracțiunea de delapidare.

Legăturile lui Vasile Pușcaș cu George Simion

Vasile Pușcaș este un susținător activ al liderului AUR, George Simion. El a fost prezent la evenimente și dezbateri politice alături de liderul AUR. Mai mult decât atât, omul de afaceri clujean l-ar fi sprijinit pe Simion cu cazări gratuite în imobilele deținute de el.

Mai mult, Vasile Pușcaș l-a susținut și finanțat pe George Simion în timpul campaniei electorale, potrivit snoop.ro.

Omul de afaceri a fost prezent la singura dezbatere prezidențială dintre cele două tururi, cea organizată de Euronews, și a fost fotografiat alături de George Simion pe aeroportul Otopeni a doua zi după ce liderul AUR a pierdut alegerile.

Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2025, Vasile Pușcaș, în calitate de administrator al societăților comerciale cu sediul în Cluj-Napoca și Baia Mare, împreună cu directorul economic al firmei clujene și un alt director general, ar fi transferat aproximativ 22.350.000 de lei din conturile firmei clujene către conturile societății din Maramureș, fără documente justificative corespunzătoare.

Acuzații de deturnare de fonduri

Sumele ar fi fost deturnate atât prin ordine de plată prezentate la ghișeul bancar, cât și prin transferuri prin internet banking, cauzând astfel prejudicii societăților comerciale din Cluj și Bihor.

Mai mult, în perioada iunie 2023 – prezent, aceleași persoane și firme ar fi efectuat noi transferuri de aproximativ 22.180.000 de lei, invocând acte și datorii fictive pentru a frauda un creditor din Bihor, o societate activă în domeniul salubrizării și prelucrării deșeurilor, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 17.000.000 de lei.

Până în prezent, societatea clujeană a achitat circa 3.100.000 de lei din acest prejudiciu, restul de aproximativ 14.000.000 de lei fiind obiectul măsurilor asigurătorii dispuse de procurori. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Contactat de presa locală, Pușcaș a recunoscut că firmele sale au fost vizate de o acțiune de amploare a polițiștilor și procurorilor, însă a catalogat ancheta drept „o vânătoare de vrăjitoare” menită să-i discrediteze afacerile.

Cu toate acestea, omul de afaceri a afirmat că informațiile făcute publice de autorități sunt false și denaturate, iar cifrele vehiculate în spațiul public nu au nicio legătură cu realitatea contabilă a companiilor sale.

Percheziții la firmele lui Vasile Pușcaș

Afaceristul a fost vizat și în iunie de percheziții ale procurorilor bihoreni. Omul de afaceri este anchetat pentru tentativă de înșelăciune și delapidare, iar prejudiciul estimat se ridică la peste 800.00 de euro.

La acea vreme, cel care i-a luat apărarea a fost tocmai George Simion, liderul AUR.

Potrivit Poliției Române, „din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2024 – 2025, reprezentanții legali ai uneia dintre societățile comerciale cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, și-ar fi însușit sau traficat, în mod prejudiciabil pentru această persoană juridică, și în folosul celeilalte societăți comerciale cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, activul reprezentând o creanță existentă asupra debitorului UAT Municipiul Oradea, în valoare de 4.543.831,54 de lei, prin intermediul unei operațiuni juridice de cesiune de creanță, care nu are o contraprestație reală din partea cesionarului, respectiv a celei de-a doua societăți din Baia – Mare, cauzând astfel persoanei juridice cedente (primei societăți) un prejudiciu în valoare de 4.543.831,54 de lei”.

„De asemenea, în aceeași perioadă, reprezentanții legali ai celor două societăți, ar fi prezentat ca adevărat faptul nereal al cesionării creanței asupra UAT Municipiul Oradea, cu titlu oneros, în folosul celei de-a doua societăți, în valoare de 4.543.831,54 lei, determinând astfel, prin folosirea unor mijloace frauduloase, respectiv a actului de cesiune de creanță, încuviințarea executării silite împotriva UAT Municipiul Oradea, în folosul celei de-a doua societăți, dar fără a fi finalizată executarea / poprirea”, mai spun polițiștii.

Curtea de Apel Suceava a obligat Primăria Cluj-Napoca să plătească peste 75 de milioane de lei (aproximativ 15 milioane de euro) omului de afaceri Sile Pușcaș, în urma exproprierii sale pentru realizarea Parcului Zorilor.

Decizia a venit după un proces de lungă durată, care a început în 2019, când despăgubirile inițiale stabilite de Comisia de Expropriere a Consiliului Local Cluj-Napoca, de doar 10,9 milioane de lei, au fost contestate de afacerist.