Site-ul instituției pe care a condus-o Klaus Iohannis a fost spart. Ce se putea cumpăra de pe el

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Sibiu a USR, Raluca Amariei, a sesizat vineri, Primăria Municipiului Sibiu, că i s-a spart pagina de Internet de către cineva care vinde replici cu ceasuri Rolex cu 20 de dolari.



"Căutam ceva cu bugetul şi aşa am văzut", a precizat, pentru AGERPRES, Raluca Amariei.



Liderul USR Sibiu explică pe pagina sa de Facebook cum un hacker a spart pagina Primăriei Sibiu.



"Concret, un hacker a avut acces la datele de pe serverul care găzduieşte sibiu.ro şi posibil la bazele de date ale Primăriei Sibiu (şi încă are, până problema va fi remediată), fiind în aceeaşi subreţea cu serverul de administraţie electronică (date personale ale sibienilor, CNP, impozite, proprietăţi, plăţi-încasări, proiecte, etc). (...) Site-ul Primăriei nu are nici măcar certificat de bază SSL (HTTPS), iar din octombrie 2017 Google marchează 'Nesigure' site-urile fără acest certificat", spune Raluca Amariei.



Liderul USR Sibiu cere Primăriei Sibiu "să realizeze un audit de securitate informaţională şi să respecte reglementările europene privind protecţia datelor personale."



"De mentenanţa paginii sibiu.ro se ocupa firma MB Solutions, de mai bine de un deceniu. Ultima factură a fost de 28.500 lei, dar pe lângă acestea au mai avut contracte suplimentare de adaptare site pentru dispozitive mobile de 6.700 lei sau actualizare site Baroc 1.100 lei, cu un total în execuţia din ultimul an de 63.300 lei. Împreună cu aceştia, de servere şi soft se ocupă firma Industrial Software, tot din timpuri vechi, totalizând în ultimul an contracte în valoare de 914.000 lei. Administrarea serverelor a fost negociată direct de Primărie la 290.000 lei pe un an, în timp ce mentenanţa software a portalului de administraţie electronică a fost negociat la 355.000 lei pe ultimul an. Din cele 11 contracte pentru servere şi site doar unul a fost făcut prin licitaţie, restul prin achiziţie directă", mai spune Raluca Amariei.



Purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Sibiu, Mirela Gligore, nu a putut fi contactată pentru a exprima un punct de vedere oficial.

Klaus Iohannis a fost primarul Sibiului până în 2014. Iohannis a fost urmat în funcția de Astrid Fodor.