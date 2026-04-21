Situație revoltătoare în satul Clocotici: Poștașul lasă scrisorile și facturile nesupravegheate, într-un loc improvizat

Localnicii din localitatea Clocotici, județul Caraş-Severin, sunt revoltați pentru că poștașul nu le mai aduce corespondența, ci o lăsă într-un spațiu improvizat, fără supraveghere. Situația ridică semne de întrebare privind siguranța și confidențialitatea documentelor, pentru că locuitorii spun că sunt nevoiți să își caute singuri corespondența şi au acces la toate documentele.

Pe o scenă deschisă, în apropierea căminului cultural din satul Clocotici, din Caraş-Severin, găsim două cutii de carton, nesupravegheate sau fără o persoană responsabilă pentru conţinutul acestora. Aşa arată oficiul poştal al localităţii. În soare, ploaie sau în bătaia vântului, ascunse sub o haină murdară, stau sute de plicuri care aşteaptă să fie preluate de către destinatari. Oamenii din sat vin aici să verifice dacă au primit vreo scrisoare sau factură.

Oricine trece prin sat are acces la cutiile cu corespondenţă, ceea ce înseamnă că oricine poate ajunge la datele personale ale destinatarilor. Din cauza restrcucturărilor făcute la Poşta Română, poștașii au o zonă mai mare de acoperit. Aşadar, din lipsă de timp, aceştia nu mai merg la adresa destinatarului, ci lasă corespondenţa în zonele mai circulate din sat.

„Scrisorile se pun acolo pe scenă? Da. Și cine le pazește? Nimeni, cine să le păzească. Păi și oamenii de unde știu că au o scrisoare? Păi uitați, ca mine. Mă uit să văd când vine”, explică un localnic.

Locuitorii satului primesc corespondenţa o singură dată pe lună, atunci când le sunt aduse şi pensia sau ajutoarele sociale.

„Poștașul a ieșit la pensie și acum vin de la Reșița să ne aducă pensia. Așa nici nu e frumos, și vine vântul și duce toate astea. Vai și amar, vai și amar de noi”, spune altcineva.

O echipă Antena 3 CNN a încercat să obţină un punct de vedere din partea Poştei Române, însă în judeţul Caraş-Severin nu mai există vreun şef, conducerea fiind mutată la Timişoara, unde a fost înfiinţată Direcţia Regională.