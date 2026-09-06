Sute de turiști s-au dus în weekend la un festival care nu există. Primarul spune ca au fost păcăliți de ChatGPT

Sute de turiști, păcăliți de ChatGPT: Au mers la Jurilovca, fiind convinşi că va avea loc Festivalul Borșului Lipovenesc. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

Sute de turiști au fost induşi în eroare de un fake news, apărut pe reţelele sociale şi confirmat, ulterior, de ChatGPT. Oamenii au mers la Jurilovca, unde credeau că are loc o nouă ediţie a Festivalului Borșului Lipovenesc. În realitate, celebrul eveniment nu a fost programat anul acesta. Primarul localităţii a povestit că autocarele au început să sosească încă de sâmbătă dimineaţa."Oameni buni, inteligența artificială nu gândește. Noi, însă, putem. Putem discerne, putem verifica informația, putem căuta sursa oficială, comunicarea originală. Nu doar pe internet", a precizat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.

În acest weekend, sute de turiști au ajuns la Jurilovca după ce ChatGPT le-a indicat că acolo are loc Festivalul Borșului Lipovenesc, deși autoritățile locale au anunțat că evenimentul nu se organizează în 2026. Reprezentanții administrației locale au testat și ei acest lucru și susțin că au primit, la rândul lor, informația eronată.

"Atenție la informațiile false! Verificați ÎNTOTDEAUNA sursele oficiale! Situația din acest weekend din Jurilovca este una care ne dovedește, încă o dată, că nu e nevoie de cine știe ce tehnici complicate pentru ca oamenii să fie păcăliți, induși în eroare, în ultimă instanță manipulați. Vă rog să citiți cele ce urmează și să trageți concluzii înțelepte. Ce s-a întâmplat la noi în comună poate fi un studiu de caz. Dumneavoastră, cei din comunitate, dar și turiștii care urmăresc pagina mea oficială de Facebook și pagina primăriei Jurilovca știu că Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca NU are loc anul acesta", a transmis Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, într-o postare făcută pe Facebook.

Potrivit declaraţiilor făcute de unii dintre oameni, au aflat că, de fapt, îndrăgitul eveniment ar avea loc după ce au citit unele postări apărute pe social media și au văzut ofertele agențiilor de turism, relatează FocusPress.

Edilul comunei tulcene a mai subliniat că, încă de la începutul verii, pe rețelele sociale au circulat afișe ale unor agenții de turism care promovau excursii la festival, fiecare cu altă dată: sfârșit de august, început de septembrie, mijlocul lunii, dar nicio agenție nu a contactat primăria pentru confirmări, informează Radio România Constanţa.

Primarul din Jurilovca a subliniat importanța verificării informațiilor direct din surse oficiale

"Sunteți obișnuiți cu faptul că noi comunicăm permanent și în niciun caz nu se putea pune problema ca un eveniment de asemenea anvergură să nu fie anunțat oficial. Așadar, NU am anunțat festivalul, deci NU se ține.

Și totuși, în acest weekend, încă de la primele ore ale dimineții, în localitatea noastră au început să sosească autocare cu turiști, dar și nenumărați turiști cu autoturisme personale. Si acest lucru a continuat pe tot parcursul zilei. Toți veneau la ….Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca.

Nu mă înțelegeți greșit. Mă bucur și toți cei din comunitatea noastră se bucură dacă turiștii aleg să ne viziteze. Ne dorim însă să o facă asumat, să știe unde vin, ce oferă Jurilovca și mai ales să nu vină la un eveniment care nu are loc! Regret că oameni din toate colțurile țării au ajuns astăzi în localitatea noastră și au fost dezamăgiți. Dar haideți să analizăm împreună cum a fost posibil.

Încă de la începutul verii, au apărut pe rețelele de socializare diverse afișe ale unor agenții de turism care promovau excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, anunțând diverse date - unele la finalul lunii august, altele la începutul lui septembrie, altele la jumătatea lunii septembrie.

Niciuna dintre aceste agenții nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. Noi știm că festivalul este un punct major de atracție pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turiști aici. E o înșelătorie.

Astfel, am mobilizat echipa și agențiile respective au fost sunate, una câte una, și rugate/somate să renunțe la a promova ceva fals. Acest lucru s-a întâmplat pe tot parcursul verii. Au fost agenții care și au cerut scuze că nu s-au informat suficient, au fost altele care nu și-au cerut scuze, dar au renunțat la excursii, au fost și altele care au pretins că știu mai bine decât noi, organizatorii – respectiv că festivalul are loc pentru că așa scrie «pe internet».

Cu siguranță au fost și unii astfel de organizatori de excursii care au scăpat vigilenței noastre și au listat aceste oferte. False. Peste 10 autocare au ajuns astăzi în Jurilovca aducând turiști care credeau că vor participa la festival. Aici treaba e destul de clară. Oamenii nu și-au imaginat ca agențiile nu s-au informat sau că au profitat de ei.

Totuși, independent de excursiile organizate, în Jurilovca au venit și alți foarte mulți turiști. Tot pentru festival. Ne-am întrebat și i-am întrebat, pe mulți dintre ei, de unde au avut această informație falsă. Dincolo de «am văzut pe rețelele de socializare», s-a mai conturat un răspuns: oamenii au întrebat inteligenta artificială – o interogare către Chat GPT – dacă se ține festivalul.

Și au primit un răspuns GREȘIT. Am testat noi înșine acest aspect. Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care NU am organizat festivalul, am întrebat Chat GPT dacă anul acesta Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca are loc și am primit, halucinant, răspunsul că da, el se desfășoară în acest weekend, 4-5 septembrie! Incredibil, nu-i așa?

Din nou întrebăm, cum e posibil? Cum e posibil ca inteligența artificială, care are acces, nu-i așa, la toate informațiile de pe internet, să dea un răspuns total eronat, care să inducă în eroare zeci și zeci de oameni.

Explicația vine tot de la inteligența artificială – Ce s-a întâmplat și de ce a apărut această eroare? Sistemul meu a fost indus în eroare de tacticile de marketing ale unor agenții de turism. Multe platforme creează pagini automate de evenimente (de tipul «Circuit Festivalul Borșului Jurilovca 2026») doar ca să atragă clienți sau să vândă excursii în Deltă în primul weekend din septembrie, chiar dacă festivalul propriu-zis nu mai există. Eu am procesat aceste pagini comerciale ca pe o confirmare a festivalului, ignorând faptul că lipsea cel mai important lucru: anunțul oficial al Primăriei Jurilovca.”

Și completează: «Pentru că sunt un model lingvistic generativ, nu am capacitatea de a 'gândi' ca un om sau de a verifica datele de teren în timp real, ci asamblez texte pe baza a ceea ce găsesc pe internet. În acest caz, am eșuat complet în a diferenția marketingul fals al agențiilor de turism de realitatea oficială a comunei Jurilovca».

Așadar, oameni buni, inteligența artificială nu gândește și, mai mult, greșește. Nu face diferența între informația adevărată și cea falsă. Nu poate verifica dacă o informația e adevărată.

Noi, însă, putem. Putem discerne, putem verifica informația, putem căuta sursa oficială, comunicarea originală. Nu doar pe internet.

Putem comunica între noi. E obligatoriu să o facem. Nu e în regulă să lăsăm între noi intermediari – precum agențiile de turism, în acest caz, ori inteligența artificială.

Consecințele pot fi foarte neplăcute pentru toate părțile implicate și, in extremis, chiar dezastruoase. De noi depinde să nu ajungem acolo. În final, nu-mi rămâne decât să sper că dumneavoastră, turiștii care ați ajuns în acest weekend la Jurilovca, ați avut parte de momente frumoase la noi. Chiar și fără festivalul borșului, de această dată", a mai precizat edilul Eugen Ion în mesajul scris postat pe contul său oficial de Facebook.