„Tabăra de Genii” a ajuns la Drobeta Turnu Severin. Copiii au devenit jurnaliști în Mini Studio-ul TV Breaking News Antena 3 CNN

„Tabăra de Genii” a ajuns la Drobeta Turnu Severin. Foto: Captură Antena 3 CNN

România Inteligentă și-a deschis porțile la Palatul Culturii din Drobeta Turnu Severin. Colegii noștri, împreună cu Primăria orașului, au pregătit proiecții cu tema „Mesagerii timpului și spațiului: Noua eră a astronomiei în timp real”, ateliere unde cei mici au aflat o mulțime de informații interesante despre viețuitoare marine, speologie și cosmos. Tema evenimentului a fost „De la cer, la pământ și sub apă”, care sugerează că nimic nu a rămas neexplorat de micile genii care au poposit în tabăra noastră. Una dintre atracțiile preferate de cei mici a fost Mini Studio-ul TV Breaking News Antena 3 CNN.

Aventura copiilor a început cu o călătorie printre stele și planete, descoperind tainele Universului prin imaginile spectaculoase proiectate în planetariu, urmată apoi de alte activități interactive.

„Am auzit că v-ați dus la Suceava pentru Olimpiada Națională și ați reușit să obțineți premiul al 7-lea pe țară la Olimpiada Națională de Limba Germană, unde ați concurat cu elevi de clasa a 7-a și a 8-a. Cum a fost această experiență?

A fost o experiență foarte frumoasă, pentru că mi-am făcut prieteni noi, am vizitat orașul și, da, a fost foarte frumos”, a fost discuția dintre două fete, care făceau un exercițiu de interviu.

„Tot ce înseamnă activitate educațională extracurriculară este benefică. Îți oferă posibilitatea de a învăța nonformal, într-un mod plăcut, sentimental putem să spunem. De aceea, instituția noastră, cu ajutorul Primăriei, organizează astfel de evenimente care să aducă educația nonformală mai aproape de copii.

Pe plan național, Palatul Culturii este locul concentric în care se întâlnesc sculptorii, scriitorii, pictorii, coregrafii, balerinii, interpreții de muzică pop și, mai presus de toate, actorii de teatru și film”, spune Delia Rîmniceanu, managerul Palatului Culturii „Teodor Costescu” din Drogeta Turnu Severin.

Unul dintre momentele atractive ale zilei a avut loc în Mini Studio-ul TV Breaking News Antena 3 CNN, unde colegii noștri, Mihaela Bârzilă și Mircea Badea, le-au oferit ocazia să descopere mai de-aproape meseria de jurnalist.

„E bătaie pe microfon aici. Sunt foarte mulți copilași curajoși care vor să devină reporteri pentru o zi”, a spus realizatoarea Antena 3 CNN, Mihaela Bârzilă.

„Este foarte dificil pentru mine, pentru că nu sunt deloc obișnuit cu o audiență atât de tânără și atât de inteligentă. M-au surprins, pentru că știau despre Concertul pentru pian nr. 5 al lui Beethoven, de exemplu. Marea majoritate citiseră și „Micul Prinț”. M-au surprins foarte mult. Știau, în același timp, și despre rezultatele de la Cupa Mondială și știau să joace și Forza Horizon 4, 5 și 6, care este un joc cu mașini”, a explicat și Mircea Badea, realizatorul „În Gura Presei”.

Micile genii au participat și la un atelier de reciclare, unde au transformat obiecte reutilizabile în personaje creative. Călătoria micilor exploratori s-a încheiat cu o aventură fascinantă în universul găurilor negre.

