Tânărul de 21 de ani a înjunghiat un bărbat în parcarea unui supermarket din Iași, după care a început să transmită Live pe Facebook: „Sunt încă viu, dar l-am tăiat pe ăla destul de rău. Mă ia poliţia. Moare ăla, aia e, un fraier mai puţin”

Poliţiştii au demarat cercetări după ce în cursul serii de vineri au primit o sesizare conform căreia un bărbat ar fi fost înjunghiat în parcarea unui supermarket din cartierul Nicolina.



"În jurul orei 20,50 am fost sesizaţi prin apelul de urgenţă 112 cu privire la faptul că un tânăr ar fi fost agresat în zona Nicolina şi ar fi fost înjunghiat în zona abdominală şi zona unui braţ. Mai multe informaţii nu vă putem furniza deocamdată", a declarat Ioana Buştiuc, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi.



Victima, în vârstă de 25 de ani, a fost dusă de un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă la Spitalul Sf Spiridon din Iaşi pentru a primi îngrijiri medicale, iar agresorul, în vârstă de 21 de ani, la poliţie pentru audieri. Imediat după atac, agresorul a făcut live pe pagina sa de pe Facebook.



Pe parcursul zilei de vineri tânărul a postat pe pagina sa de socializare mai multe înregistrări video în care se juca cu un briceag.



"Sunt încă viu, dar l-am tăiat pe ăla destul de rău. A venit fraierul. L-am aşteptat unde a zis, jumătate de oră, şi mi-a dat neveu. M-am julit puţin la cot. Încă stau cu brişca în mână. Mi-a dat neveu. M-am ridicat de jos. I-am dat şi eu. Acum cred că e la spital. Mă ia poliţia. Moare ăla, aia e, un fraier mai puţin. (...) Aia e, se mai întâmplă. Da vii şi dai neveu la om? Dar dacă ai dat întâlnire la un om în parcare la Lidle, păi hai împarcare şi dă-i pumn cu pumn. M-am lăsat de am intrat între blocuri şi mi-a dat neveu. Uite şi garda. Da, e garda. Cred că au venit pentru mine. Trebuie să arunc şi brişca. Am aruncat-o. Mai mult că sigur pentru mine s-au oprit", spune agresorul în postarea video de pe pagina sa de socializare.



Într-o altă postare, agresorul le spune prietenilor săi "să nu mă plângeţi, că mi-am trăit viaţa aşa cum am vrut eu - cu bune, cu rele. Asta este viaţa".