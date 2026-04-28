Trafic blocat pe autostrada A1, după un accident grav: Intervine elicopterul SMURD. Circulația este deviată pe DN1

Elicopter SMURD. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inspectoratul General de Aviație al MAI

Traficul rutier este blocat total, marţi, pe Autostrada A1, la kilometrul 285, pe sensul de mers Sibiu - Sebeş, Între Râmnicu Vâlcea și Deva, în urma unui accident rutier între două TIR-uri și o mașină, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

UPDATE 12:20 „După sosirea forţelor la locul accidentului s-a constatat că în accident sunt implicate două autocamioane şi un autoturism. Un autocamion este răsturnat în afara părţii carosabile. În accident sunt implicate 3 persoane, una dintre ele a fost încarcerată, a fost extrasă din maşină şi predată echipajelor medicale. În aceste momente victimele sunt evaluate medical de către echipajele medicale sosite la faţa locului”, a transmis ISU Sibiu.

UPDATE 12:10 Traficul rutier este deviat pe drumul naţional DN1, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

„Ca urmare a producerii accidentului, traficul rutier pe sensul Sibiu - Sebeş a fost deviat la km 270, ieşirea către localitatea Sălişte, pe DN 1, cu posibilitatea de a reintra pe A1, la intrarea dinspre localitatea Cunţa. Recomandăm participanţilor la trafic să circule cu prudenţă, să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri şi să adapteze viteza la condiţiile de drum”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Vlad Teodosiu Păducel.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, în accidentul rutier de pe A1 sunt implicate trei persoane, din care una a fost descarcerată şi predată echipajelor medicale.

Știrea inițială: Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, o persoană este încarcerată şi a fost solicitat elicopterul SMURD de la Târgu Mureş.

La faţa locului intervin două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie.

Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor producerii evenimentului.