Tragedie în Galați. O femeie a fost omorâtă de soțul violent. Patru copii au rămas fără mamă

O femeie din Galaţi, mamă a patru copii, a fost omorâtă de soţul ei, după ani de violență. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un nou caz de femicid a avut loc în România. O femeie din judeţul Galați, mamă a patru copii, a fost ucisă de soțul ei, chiar în locuința în care trăiau. De-a lungul anilor, aceasta ar fi fost supusă în repetate rânduri violențelor, însă nu a depus niciodată plângere împotriva agresorului. De la începutul anului, 31 de femei au fost ucise în România de partenerii lor de viață.

Cornelia avea 45 de ani şi, potrivit mărturiilor din comuna Smulți, a fost supusă unor chinuri înfiorătoare de soţul ei. Se pare că aceasta ar fi fost bătută, ameninţată şi izolată de familie.

Cu toate acestea, femeie nu a cerut niciodată ajutorul autorităţilor. Se temea de soţ şi încerca să îşi protejeze copiii. Anul trecut, Cornelia ar fi sunat la 112, spunând că se află în pericol, însă, ulterior, ea a decis să îşi retragă reclamația. Despre coşmarul ei ştiau cei de la protecția socială, primăria, poliția, dar nimeni nu a luat nicio măsură. Atenţie, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Crima a avut loc chiar în casa în care cei doi locuiau, pe fondul unui conflict spontan. La un moment dat, bărbatul a atacat-o cu bestialitate, unele detalii neputând fi relatate şi a înjunghiat-o cu sânge rece. Lovitura i-a provocat răni grave, iar medicii nu au putut face nimic ca să o salveze. Eforturile de resuscitare au fost în zadar.

Ancheta este coordonată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs această dramă.

Cornelia şi soţul ei aveam patru copii, iar doi dintre ei sunt minori. După crimă, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi este cercetat pentru omor asupra unui membru de familie. Individul ar putea fi condamnat la 25 de ani de închisoare.