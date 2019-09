Trei copii au distrus o școală întreagă din Giurgiu, în doar trei ore.„A fost distractiv până am început să obosim”

Foto: giurgiupesurse.ro

Trei copii au distrus în aproximativ trei oro o școală din comuna Clejani, Giurgiu.

Au vandalizat cinci clase, trei pentru învăţământul primar şi două de grădiniţă, cancelaria, grupul sanitar şi centrala termică.

Mobilierul şcolar şi materiale didactice au fost rupte şi aruncate peste tot, uşile sparte, grupul sanitar distrus, peleţii de la centrala termică şi praful de la instinctoare au fost împrăştiate pe tot holul.

„Am observat că un geam este deschis şi am zis să intrăm pentru a vedea ce este înăuntru. Ne-am plimbat prin şcoală, când o jucărie a început să cânte. Este aia care anunţă că este ora trei. Am luat-o şi am aruncat-o în cutia cu jucării, nu a încetat zgomotul. Am dat în ea cu un băţ, care a sărit şi l-a lovit pe ăsta mic. Atunci ne-am enervat şi am început să distrugem totul. Am văzut şi într-un joc ceva asemănător, a fost distractiv până am început să obosim”, au spus ei.

Ancheta este în desfășurare.

Sursa: giurgiupesurse.ro