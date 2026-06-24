Trei cutremure, miercuri, în România. Ce magnitudini au avut şi unde s-au produs

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Trei seisme slabe au avut loc, miercuri, în ţara noastră. Două dintre cutremure au înregistrat magnitudini de câte 2,6 grade pe scara Richter, iar unul de 2,8 grade, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

În ziua de 24 Iunie 2026 la ora 05:11:26 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea - Buzău un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea de 107.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km S de Buzau, 62km E de Brasov, 62km SE de Sfantu-Gheorghe, 65km NE de Ploiesti, 68km S de Focsani, 94km NE de Targoviste.

Tot miercuri, la ora 17:41:14 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea - Buzău un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adâncimea de 127.2km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 42km S de Focsani, 51km S de Buzau, 74km SE de Sfantu-Gheorghe, 82km E de Brasov, 87km NE de Ploiesti.

Iar miercuri seară, la ora 19:36:58 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea - Buzău un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea de 119.5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Focsani, 49km S de Buzau, 71km SE de Sfantu-Gheorghe, 77km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti.