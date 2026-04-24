Tudor Gheorghe, transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău, joi seară, într-un hotel din Iaşi

Tudor Gheorghe, transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău într-un hotel din Iaşi. Sursa foto: Facebook Tudor Gheorghe

Cântăreţul şi compozitorul Tudor Gheorghe a fost transportat la un spital din Iaşi după ce, în cursul serii de joi, i s-ar fi făcut rău în incinta unui hotel din municipiu, au declarat surse judiciare, notează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi, cel care a anunţat incidentul este fiul artistului.

"La data de 23 aprilie, Secţia nr. 3 Poliţie Iaşi a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iaşi, a căzut şi s-a lovit la nivelul capului. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, precum şi un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri", a informat, vineri, IPJ.

Artistul ar fi suferit un traumatism minor şi este internat pentru investigaţii medicale suplimentare la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, au transmis reprezentanţi ai unităţii medicale.

Tudor Gheorghe se află la Iaşi, unde a susţinut un spectacol care face parte dintr-un turneu naţional, alături de Corul şi Orchestra Concertino, sub bagheta dirijorului Marius Hristesc.