Un băiat de 13 ani a înjunghiat un bărbat din Ilfov care-l alungase, de Halloween. Surse: părinții minorului sunt interlopi locali

1 minut de citit Publicat la 22:23 31 Oct 2025 Modificat la 23:05 31 Oct 2025

Minorul care l-a înjunghiat pe bărbat a fost reținut de polițiști. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un incident grav, în urma căruia un bărbat a fost rănit cu cuțitul și a ajuns la spital, s-a petrecut vineri noaptea, în județul Ilfov.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, un apel efectuat la 112 a semnalat că o persoană a fost înjunghiată în cartierul Green City din comuna 1 Decembrie.

Ajunși la fața locului, polițiștii au reconstituit firul evenimentelor pe baza informațiilor inițiale.

Ei au aflată că agresorul este un minor de 13 ani, care plecase cu alți doi copii la colindat de Halloween.

Aceștia s-au întâlnit cu victima în apropiere de locuința acesteia.

Bărbatul l-ar fi apostrofat pe minor, reproșând-i că a mai venit și înainte la colindat, iar băiatul l-a înjunghiat în spate.

Cuțitul a fost recuperat de polițiști, iar agresorul a fost reținut.

Bărbatul înjunghiat a fost transportat la spital.

Surse Antena 3 CNN afirmă că părinții minorului agresor fac parte dintr-un clan interlop.

Comunicatul Poliției

"La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, polițiști din cadrul Poliției Orașului Măgurele au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înțepător.

În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă.

În urma verificărilor, s-a constatat că un minor de 13 ani l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 41 de ani.

Echipajele medicale ajunse la fața locului i-au acordat primele îngrijiri medicale, bărbatul fiind ulterior transportat la spital.

Persoana bănuită de comiterea faptei se află la acest moment în custodia polițiștilor.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu", se precizează în comunicatul Poliției.