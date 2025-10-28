Un băiat de 16 ani a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe un drum forestier. Tracta o remorcă în care mai erau șase minori

Un băiat de 16 ani a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe un drum forestier. FOTO: Facebook

Un adolescent de 16 ani a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe un drum forestier din Harghita. Băiatul tracta o remorcă în care se aflau alţi șase minori. Unul dintre ei a fugit imediat după tragedie, iar ceilalţi cinci au ajuns la spital.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita a comunicat că victima a fost găsită în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a mai putut fi salvată.

Accidentul s-a produs luni seara, după ce un ATV a ieşit în afara părţii carosabile de pe un drum forestier aflat în zona localităţii Joseni. Conform ISU Harghita, în ATV-ul cu remorcă se aflau şapte tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.

Cei cinci adolescenți care au suferit răni minore au fost duse la Spitalul Municipal Gheorgheni.

Poliția a deschis dosar penal pentru a se stabili cum s-a întâmplat accidentul și, mai ales cum a ajuns băiatul de 16 ani să conducă ATV-ul, în condițiile în care e nevoie de permis de conducere pentru un astfel de vehicul, inclusiv pe drumuri forestiere. Urmează să se afle cine e proprietaurl ATV-ului.