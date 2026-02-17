Un bărbat a aruncat lângă un cimitir din Tg. Mureș un munte de pantofi uzați. Poliția l-a amendat cu 45000 lei și l-a pus să facă curat

Un bărbat a fost amendat cu 45.000 de lei de Poliția Locală Târgu Mureș pentru că a aruncat lângă un cimitir un număr mare de perechi de încălțăminte veche FOTO: Facebook/ Poliția Locală Târgu Mureș

Un bărbat din Sântana de Mureș a fost amendat cu 45.000 de lei de Poliția Locală Târgu Mureș pentru că a aruncat lângă un cimitir din municipiul reședință de județ un număr mare de perechi de încălțăminte veche, dar și alte deșeuri.

„Polițiști locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului au aplicat, în cursul zilei de azi, o amendă în valoare de 45.000 lei pentru abandonarea unei cantități mari de încălțăminte uzată, saci de rafie și alte deșeuri la intrarea în cimitirul vechi de pe str. Remetea.

Fapta a fost săvârșită în data de 04.11.2025, iar identificarea făptuitorului, în persoana numitului G.T.F., domiciliat în comuna Sântana de Mureș, a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În urma demersurilor polițiștilor locali, zona a fost igienizată de către persoanele de la care au provenit deșeurile sus-amintite și care l-au plătit pe G.T.F. ca să le transporte, acesta din urmă susținând că le va folosi pentru încălzirea locuinței”, a anunțat, marți, Direcția Poliția Locală Târgu Mureș pe Facebook.

Polițiștii locali au precizat că fapta bărbatului intră sub incidența OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.