Un bărbat a fost atacat de o haită de maidanezi în mijlocul oraşului Târgu Jiu

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Târgu Jiu, a fost mușcat de șase câini maidanezi în apropiere de parcul Coloanei Infinitului.

Sursa foto: Pixabay

Victima a fost atacată din senin de o haită de câini maidanezi.

Mă îndreptam către o mașină și la un moment dat au venit către mine vreo șase câini. Eu am încercat să mă apăr de ei. La un moment dat când au sărit spre mine eu am virat către ei, m-au mușcat și m-a auzit fratele care s-a îndreptat către mine. Mi s-a făcut vaccinul antirabic şi antitetanos şi de atunci sunt sub supraveghere să fac o schemă de cinci vaccinuri", a spus bărbatul pentru Antena 3 CNN.

Oamenii din Târgu Jiu acuză autoritățile de nepăsare în ceea ce privește rezolvarea problemei legate de câinii maidanezi. Se plâng că nu mai pot ieși în parcuri cu copiii, de teama lor.

"Sunt o problemă,!Ar trebui să se ocupe cineva de ei, ca să nu muște și copiii, care se joacă", spune o femeie.

"Trebuie făcut ceva ca să nu mai fie câini abandonați pe stradă și proprietari care au câini, dacă nu sunt în țară de ei, să fie amendați", mai spune cineva.

"Dacă rezolvă pentru o lună de zile iarăși vin câte o tranșă de câini, iară se întâmplă iarăși e vinovat primarul. Trebuie schimbată legislația la nivel de țară referitor la câini", mai spune cineva.

De la începutul lunii și până în prezent, în Târgu Jiu, circa 30 de persoane s-au prezentat la spital mușcate de animale pe străzi. Dintre acestea, peste două treimi erau victimele atacurilor câinilor.