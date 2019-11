Un bărbat din Brailă a mers în fața sediului Poliției. Oamenilor nu le-a venit să creadă când au văzut ce făcea acesta (VIDEO)

foto: Pixabay.com

Reprezentanţii IPJ Brăila efectuează o anchetă internă în urma apariţiei, pe reţelele de socializare, a unui videoclip în care un bărbat aflat în faţa sediului Poliţiei Municipale solicită să fie arestat pentru că "s-a săturat de viaţă", conducerea instituţiei urmând să stabilească dacă filmarea a fost făcută de un poliţist şi dacă acesta şi-a încălcat atribuţiile de serviciu.



Bărbatul care apare în filmare susţine că are 53 de ani şi că, până la vârsta aceasta, nu a făcut "nicio faptă rea", dar că vrea să fie arestat "pentru că s-a săturat de viaţa asta".



Filmarea este sub forma unui dialog, în care se presupune că cealaltă persoană ar fi un poliţist care pare mirat de solicitarea neobişnuită a bărbatului şi îi spune: "Cum aşa degeaba să fii arestat? Fără să faci nimic? Dar unde ai mai auzit tu aşa ceva? Ce la noi aici este hotel, ce arestăm aşa oameni nevinovaţi?"



Bărbatul continuă să fie insistent cu solicitarea lui de arestare şi spune, potrivit filmării: "Decât să îmi bat soţia sau să fac alte lucruri... Până la 53 de ani nu am făcut nimic. Vreau eu să fiu arestat în locul altuia. M-am săturat de viaţa asta, şefu', şi vreau să fiu arestat. Se poate? Îmi faceţi o faptă, ceva?".



"La nivelul IPJ Brăila se efectuează verificări pentru a se stabili dacă vreun poliţist şi-a încălcat atribuţiile de serviciu în contactul cu cetăţeanul în cauză, urmând ca, în funcţie de rezultatul acestora, să fie luate măsurile legale în consecinţă", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Belciugan.