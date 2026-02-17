Un bebeluş a murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi, după ce a fost transferat de la Vaslui. Primii medici l-ar fi diagnosticat greşit

La Spitalul Județean de Urgență Vaslui s-a demarat şi o anchetă internă. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Moartea unei fetițe de nici două luni a declanșat anchete de proporții la Spitalul Județean de Urgență Vaslui și la Spitalul de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași. Medicii i-ar fi dat un tratament greșit. Bebeluşul a ajuns la unitatea medicală din Vaslui, iar după o săptămână, a fost transferat la Iaşi, unde s-a stins. Părinţii micuţei spun că diagnosticul corect şi transferul ar fi fost făcute mult prea târziu, după mai multe evaluări diferite. Pe de altă parte, medicii din Iaşi spun că fetiţa a ajuns în stare gravă, cu insuficienţă respiratorie şi pneumonie extinsă şi nu a răspuns la tratamentul ATI. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional.

Sofia Ştefania Iovu a venit pe lume pe 10 decembrie 2025 şi era primul copil al cuplului. Din nefericire, ea s-a îmbolnăvit şi a fost dusă la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, unde nu ar fi fost diagnosticată corect, spun părinţii îndureraţi.

"M-am dus la spital cu fetiţa mea, o lună şi trei săptămâni avea. Era puţin răguşită, puţin stare de răceală. A ajuns la Vaslui: niciun medic competent, să poată să dea un verdict, să poată da un diagnostic. La toţi copiii le dădeau acelaşi medicament. Copilul a avut, de fapt, o infecţie la un plămân", a declarat Adrian Iovu, tatăl bebeluşului, pentru Antena 3 CNN.

"O altă doamnă doctor a spus că este răcită la plămâni, s-a uitat în guriţa ei, a spus că nu vede absolut nimic, că nu are absolut nimic în gât. La plămâni are puţine ascultaţii dar nu foarte mari. După a venit altă doamnă doctor şi a spus că merge spre bine", a povestit Ioana Bordeianu, mama bebeluşului.

După ce a stat o săptămână la Spitalul Judeţean de Urgenţe Vaslui, micuţa a fost transferată la Spitalul de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, însă, în ciuda eforturilor medicilor de aici, ea a pierdut lupta cu viaţa. Tragedia a avut loc sâmbătă, 14 februarie.

"Mi-aş dori să mor şi eu, să mă duc după ea. Să spui că nu are nimic, nimic, nimic şi la Iaşi să descopere... Nu ştiu, mi se par nişte criminali, un spital de nebuni", a spus Ioana Bordeianu, mama Sofiei.

"Prima mea nepoţică – totul! Ce poate să însemne un suflet?!? Cel mai important, totul! O viaţă luată pe nedrept", a afirmat bunica micuţei.

"Am demarat o anchetă internă în legătură cu cazul pacientei Iovu pentru a determina dacă s-au respectat protocoalele", a afirmat dr. Andrei Armand Puiu, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

"Pacient cu patologie respiratorie, redirijată de la Spitalul Vaslui, stare generală – la prezentare în spitalul nostru era mediocră. Examenul anatomopatologic efectuat a confirmat prezenţa unei bronhopneumonii bilaterale, dar şi prezenţa unei formaţiuni tumorale la nivelul palatului moale stâng", a declarat dr. Otilia Frăsineanu, purtătoare de cuvânt a Spitalului de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași.